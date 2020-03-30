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30 марта • обновлено в 09:05
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/ Красота

Иванчук Максим озвучил топ-5 лучших процедур для омоложения

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В жизни каждой девушки определенно наступает тот момент, когда возрастные изменения начинают ярко проявляться на лице и теле. Для представительниц прекрасного пола это некая точка невозврата, которая символизирует начало старения. В большинстве случаев косметические процедуры помогают держать кожу в тонусе до 35 лет, а дальше возраст берет свое. Тогда женщина начинает искать любые методы, чтобы вернуть коже прежний вид.

Иванчук Максим озвучил топ-5 лучших процедур для омоложения

Иванчук Максим

Доктор Иванчук Максим – главный врач и основатель клиники пластической хирургии. Его медицинский центр специализируется на разных типах хирургических манипуляций, в том числе и на операциях, направленных на борьбу с возрастными изменениями. Доктор рассказал, какие процедуры пользуются особой популярностью среди его пациенток.

Так, в список самых востребованных процедур для лица вошли:

  1. Инъекционная терапия – это процедура омоложения лица с помощью так называемых “уколов красоты”. В состав инъекции входит специальный гель из гиалуроновой кислоты или ботокса, который вкалывают в проблемные участки лица. Он помогает разгладить морщины и придать тканям правильную упругость.

  2. Смас-лифтинг – процедура, направленная на восстановление изменившихся с возрастом черт лица. Это инновационная методика, которая позволяет без операционного вмешательства провести лифтинг кожи. Эффект от процедуры достигается через некоторое время. В результате процедуры пациент получает подтянутое, свежее и молодое лицо.

  3. Подтяжка нижней трети лица – эта хирургическая операция предполагает удаление лишней кожи и мышечной ткани. Иванчук Максим Сергеевич формирует четкий овал лица, который был утрачен с возрастом.

  4. Коррекция носогубных складок. Процедуру назначают в тех случаях, когда у женщины ярко выражены возрастные изменения. Она позволяет устранить все дефекты за один раз с помощью липофилинга и контурной пластики.

  5. Авторская методика моделирования лица. Операция состоит из 15 отдельных процедур. Пластический хирург подбирает процедуры индивидуально каждому клиенту, чтобы захватить максимальный круг проблем и устранить их всего за одну операцию.

“Пластический хирург – ваш надежный помощник в борьбе с возрастными изменениями. Если вы начинаете замечать, что ваша кожа теряет свою эластичность, а морщины предательски пробираются во все участки лица – не расстраивайтесь. С помощью инновационных методов эстетической хирургии любую проблему можно убрать за считанные минуты”, – поделился Иванчук Максим.

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Теги
челюстно-лицевая хирургия пластическая хирургия Красота
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