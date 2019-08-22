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Исключить три продукта: звезда "Танці з зірками" поделилась секретом красоты

1.1т Читать материал на украинском

Победительница шоу "Танці з зірками-2018" и участница нового сезона Илона Гвоздева поделилась с поклонниками секретом красоты и сияющей кожи.

Как сообщает "РБК-Украина", звезда придерживается пяти основных правил, чтобы поддерживать себя в тонусе и выглядеть на все 100%.

В частности, залогом красоты Гвоздевой является здоровый и качественный сон. Также она придерживается правильного питания и пьет много воды в течение дня. Чтобы быть в форме, Илона советует исключить из рациона всего три компонента: жареную пищу, мучное и сладкое. Но иногда она себе позволяет небольшие слабости.

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук -

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - "Танці з зірками-2019"

instagram /ilonagvozdeva

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Кроме того, для красивого и стройного тела Гвоздева предлагает заниматься любимым видом спорта. При чем Илона уверена, что это занятие обязательно должно доставлять удовольствие для более эффективного действия.

Последний пункт в ее списке – любовь. Илона Гвоздева уверяет, что это чувство наделяет женщину истинной красотой и сиянием.

Илона Гвоздева

Илона Гвоздева

instagram /ilonagvozdeva

Как сообщал OBOZREVATEL:

Исключить три продукта: звезда "Танці з зірками" поделилась секретом красоты

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Место
Украина
Теги
Танці з зірками Красота
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