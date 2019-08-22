Исключить три продукта: звезда "Танці з зірками" поделилась секретом красоты

Победительница шоу "Танці з зірками-2018" и участница нового сезона Илона Гвоздева поделилась с поклонниками секретом красоты и сияющей кожи.
Как сообщает "РБК-Украина", звезда придерживается пяти основных правил, чтобы поддерживать себя в тонусе и выглядеть на все 100%.
В частности, залогом красоты Гвоздевой является здоровый и качественный сон. Также она придерживается правильного питания и пьет много воды в течение дня. Чтобы быть в форме, Илона советует исключить из рациона всего три компонента: жареную пищу, мучное и сладкое. Но иногда она себе позволяет небольшие слабости.
Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - "Танці з зірками-2019"
instagram /ilonagvozdeva
Кроме того, для красивого и стройного тела Гвоздева предлагает заниматься любимым видом спорта. При чем Илона уверена, что это занятие обязательно должно доставлять удовольствие для более эффективного действия.
Последний пункт в ее списке – любовь. Илона Гвоздева уверяет, что это чувство наделяет женщину истинной красотой и сиянием.
Илона Гвоздева
instagram /ilonagvozdeva
Как сообщал OBOZREVATEL:
Организаторы объявили имена всех 14 участников. Шоу стартует 25 августа.
Членыами жюри стали: британский хореограф Франциско Гомес, Влад Яма и Катерина Кухар.
До начала проекта некоторые участники уже получили травмы: Виктория Булитко вывихнула ногу, а у TAYANNA – смещение ребра.
О каждом победителе шоу "Танці з зірками" за пять сезонов, читайте в нашем материале по ссылке.
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