Исключить три продукта: звезда "Танці з зірками" поделилась секретом красоты

Победительница шоу "Танці з зірками-2018" и участница нового сезона Илона Гвоздева поделилась с поклонниками секретом красоты и сияющей кожи.

Как сообщает "РБК-Украина", звезда придерживается пяти основных правил, чтобы поддерживать себя в тонусе и выглядеть на все 100%.

В частности, залогом красоты Гвоздевой является здоровый и качественный сон. Также она придерживается правильного питания и пьет много воды в течение дня. Чтобы быть в форме, Илона советует исключить из рациона всего три компонента: жареную пищу, мучное и сладкое. Но иногда она себе позволяет небольшие слабости.

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - "Танці з зірками-2019" instagram /ilonagvozdeva

Кроме того, для красивого и стройного тела Гвоздева предлагает заниматься любимым видом спорта. При чем Илона уверена, что это занятие обязательно должно доставлять удовольствие для более эффективного действия.

Последний пункт в ее списке – любовь. Илона Гвоздева уверяет, что это чувство наделяет женщину истинной красотой и сиянием.

Илона Гвоздева instagram /ilonagvozdeva

Как сообщал OBOZREVATEL:

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!