Хотела выглядеть, как в Snapchat: девушка показала результаты 6 лет пластики. Фото 18+

Жительница Швеции Тесса Техас пошла на множество пластических операций, чтобы ее лицо выглядело, как маска в Snapchat, однако результат скорее напугал сеть.

Об этом идет речь в материале Mirror (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Из-за тяжелого детства девушка абсолютно не любила себя и всего боялась, хотя была достаточно красивой. В 23 года она решилась на первую операцию – увеличила грудь.

Тесса Техас до пластики и после Соцсети Тессы Техас

Тесса Техас до пластики Соцсети Тессы Техас

А потом её уже было не остановить: шведка снова сделала маммопластику, "бразильские" ягодицы, липосакцию, увлеклась ботоксом и вставила в лицо филлеры. К 29 годам она потратила на свою внешность уже £50 тыс.

"Я хочу выглядеть как Snapchat-фильтр просто потому, что он намного красивее, чем моё настоящее лицо. Я не могу дождаться, когда это произойдёт", – объяснила Техас. Она получила поддержку от своего 49-летнего мужа, с которым познакомилась в приложении Tinder.

Шведка сделала пластику, чтобы выглядеть как в Snapchat Соцсети Тессы Техас

"Мне было очень неуютно в собственном теле, я стеснялась и чувствовала себя уродиной. Пластическая хирургия мне очень помогла. Жизнь слишком коротка, чтобы грустить из-за своей внешности", – поделилась шведка.

Шведка сделала пластику, чтобы выглядеть как в Snapchat Соцсети Тессы Техас

Шведка сделала пластику, чтобы выглядеть как в Snapchat Соцсети Тессы Техас

Шведка сделала пластику, чтобы выглядеть как в Snapchat Соцсети Тессы Техас

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 36-летний бразилец Родриго Альвес, который прославился как "живой Кен", превратился в женщину и показал огромную грудь.

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