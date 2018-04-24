Хит сезона: топ-10 необычных вариантов окрашивания волос в технике балаяж

Настоящие модницы всегда являются заядлыми любительницами экспериментов. И первое, что попадает под прицел - волосы. Смена прически или оттенка волос способна преобразить Ваш облик и грамотно подчеркнуть все особенности внешности.

В настоящее время существует несколько десятков различных техник покраски волос, которые способны привести к отличному конечному результату. Балаяж считается одним из наиболее популярным вариантов окрашивания уже на протяжении нескольких сезонов. "Обозреватель" предлагает подборку наиболее трендовых и нестандартных оттенков для волос, которые являются хитом сезона-2018.

С помощью техники "балаяж" прокрашиваются только отдельные пряди волос, что обеспечивает красивый цветовой контраст. Балаяж является универсальной техникой, подходит на любую длину волос. За счет "игры оттенков и бликов" создается объем. Красить волосы в этой технике лучше на натуральный цвет, при этом новый оттенок должен подстраиваться под основной.

Публикация от Deryn Daniels Hair (@deryndaniels) 24 Янв 2018 в 4:02 PST

Обратный балаяж

Новый тренд 2018 года - так называемое "обратное" окрашивание. Выглядит довольно эффектно и необычно. Различные светлые оттенки у корней плавно переходят в темно-коричневый на кончиках. Главный минус техники в том, что придется чаще красить корни. Именно этот факт очень противоречит главному плюсу балаяжа - "долговечности".

Публикация от Deryn Daniels Hair (@deryndaniels) 10 Мар 2018 в 9:54 PST

Публикация от 김주현 (@aerysalon_jack) 30 Ноя 2016 в 1:13 PST

Пепельный и жемчужный балаяж

Эти два цвета снова в тренде. Они освежают образ за счет переливов и придают особый шарм. Больше всего такие оттенки подходят девушкам с голубыми, зелеными или серыми глазами. Выбирая свой оттенок будьте внимательны, ведь он влияет на цвет вашей кожи.

Публикация от 김주현 (@aerysalon_jack) 8 Дек 2016 в 11:33 PST

Публикация от 김주현 (@aerysalon_jack) 12 Дек 2016 в 5:43 PST

Яркие цвета волос в технике балаяж

В этом году бренды продолжили прошлогоднюю моду на яркие локоны. Самые модные цвета: розовый и фиолетовый. Не нужно сразу пугаться, ведь их можно по-разному отображать на волосах. Главное - пробовать! Тем более, что такие оттенки подойдут многим девушкам.

Публикация от 김주현 (@aerysalon_jack) 10 Дек 2016 в 1:22 PST

Новости Серый цвет волос стал самым модным цветом в окрашивании

Публикация от 김주현 (@aerysalon_jack) 25 Ноя 2016 в 11:11 PST

Окрашивание в стиле балаяж не причиняет сильного вреда вашим волосам, поэтому подходит даже для тонких и ослабленных. Такую технику советуют применять не более трех раз в год.

Публикация от 김주현 (@aerysalon_jack) 24 Ноя 2016 в 10:15 PST

Публикация от 김주현 (@aerysalon_jack) 15 Ноя 2016 в 4:43 PST

Публикация от 김주현 (@aerysalon_jack) 29 Окт 2016 в 11:43 PDT

Ранее "Обозреватель" знакомил Вас с новым необычным трендом в окрашивании волос, который получил загадочное название "Кровавая луна" и станет настоящим хитом модного сезона-2018.