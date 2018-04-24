Хит сезона: топ-10 необычных вариантов окрашивания волос в технике балаяж

Настоящие модницы всегда являются заядлыми любительницами экспериментов. И первое, что попадает под прицел - волосы. Смена прически или оттенка волос способна преобразить Ваш облик и грамотно подчеркнуть все особенности внешности.
В настоящее время существует несколько десятков различных техник покраски волос, которые способны привести к отличному конечному результату. Балаяж считается одним из наиболее популярным вариантов окрашивания уже на протяжении нескольких сезонов. "Обозреватель" предлагает подборку наиболее трендовых и нестандартных оттенков для волос, которые являются хитом сезона-2018.
С помощью техники "балаяж" прокрашиваются только отдельные пряди волос, что обеспечивает красивый цветовой контраст. Балаяж является универсальной техникой, подходит на любую длину волос. За счет "игры оттенков и бликов" создается объем. Красить волосы в этой технике лучше на натуральный цвет, при этом новый оттенок должен подстраиваться под основной.
Обратный балаяж
Новый тренд 2018 года - так называемое "обратное" окрашивание. Выглядит довольно эффектно и необычно. Различные светлые оттенки у корней плавно переходят в темно-коричневый на кончиках. Главный минус техники в том, что придется чаще красить корни. Именно этот факт очень противоречит главному плюсу балаяжа - "долговечности".
Пепельный и жемчужный балаяж
Эти два цвета снова в тренде. Они освежают образ за счет переливов и придают особый шарм. Больше всего такие оттенки подходят девушкам с голубыми, зелеными или серыми глазами. Выбирая свой оттенок будьте внимательны, ведь он влияет на цвет вашей кожи.
Яркие цвета волос в технике балаяж
В этом году бренды продолжили прошлогоднюю моду на яркие локоны. Самые модные цвета: розовый и фиолетовый. Не нужно сразу пугаться, ведь их можно по-разному отображать на волосах. Главное - пробовать! Тем более, что такие оттенки подойдут многим девушкам.
Окрашивание в стиле балаяж не причиняет сильного вреда вашим волосам, поэтому подходит даже для тонких и ослабленных. Такую технику советуют применять не более трех раз в год.
Ранее "Обозреватель" знакомил Вас с новым необычным трендом в окрашивании волос, который получил загадочное название "Кровавая луна" и станет настоящим хитом модного сезона-2018.