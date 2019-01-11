''Фу, отвратительно!'' Скандальная Бузова взбесила фанов пошлой фотосессией

Скандальная российская певица и телеведущая, звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова привела в ярость пользователей сети, показав им пошлые фото.

Так, артистка похвасталась на личной странице в Instagram кадрами из своего отдыха, который она проводит на Мальдивах.

На снимках эпатажная телезвезда позирует в очень откровенном купальнике, который вульгарно оголяет ее интимные части тела.

Многие фолловеры Бузовой пришли в замешательство от прокативного снимка звезды, несмотря на то, что Ольга довольно часто демонстрирует свое оголенное тело публике. В комментариях под постом они накинулись на ведущую "Дома-2", написав массу негативных отзывов о ее фотографиях.

"Фу, это отвратительно и вульгарно. Сколько можно демонстрировать попу, которой нет?" – возмутились поклонники, добавив, что в скором времени Ольга "покажет уже все наружу".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ольга Бузова выпустила новый клип с названием "Танцуй под Бузову", который бурно раскритиковали в сети.