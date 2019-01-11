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''Фу, отвратительно!'' Скандальная Бузова взбесила фанов пошлой фотосессией

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Скандальная российская певица и телеведущая, звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова привела в ярость пользователей сети, показав им пошлые фото.

Так, артистка похвасталась на личной странице в Instagram кадрами из своего отдыха, который она проводит на Мальдивах.

На снимках эпатажная телезвезда позирует в очень откровенном купальнике, который вульгарно оголяет ее интимные части тела.

Многие фолловеры Бузовой пришли в замешательство от прокативного снимка звезды, несмотря на то, что Ольга довольно часто демонстрирует свое оголенное тело публике. В комментариях под постом они накинулись на ведущую "Дома-2", написав массу негативных отзывов о ее фотографиях.

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"Фу, это отвратительно и вульгарно. Сколько можно демонстрировать попу, которой нет?" – возмутились поклонники, добавив, что в скором времени Ольга "покажет уже все наружу".

''Фу, отвратительно!'' Скандальная Бузова взбесила фанов пошлой фотосессией

''Фу, отвратительно!'' Скандальная Бузова взбесила фанов пошлой фотосессией

''Фу, отвратительно!'' Скандальная Бузова взбесила фанов пошлой фотосессией

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ольга Бузова выпустила новый клип с названием "Танцуй под Бузову", который бурно раскритиковали в сети.

Персона
Ольга Бузова
Тег
Дом-2
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