Главная Новости
10 декабря • обновлено в 02:56
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Красота

Фитнес-блогерша показала, как обманывают звезды Instagram: разоблачительные фото

286
Читать материал на украинском

Популярная фитнес-блогерша Сара Пухто из Финляндии делится с поклонниками разоблачительными фото, чтобы показать: идеальные тела девушек из соцсетей — это просто удачное сочетание позы, света и ракурса.

Так, она публикует у себя в аккаунте по два снимка с подписями "В реальности" и "В Instagram". По словам Сары, это ответ тем "фитоняшкам", которые выкладывают "идеальные" фото и тем самым подрывают у других пользователей уверенность в себе.

Сара Пухто

Сара Пухто

Фото: instagram/saggysara

Сара Пухто

Сара Пухто

Фото: instagram/saggysara

Сара Пухто

Сара Пухто

Фото: instagram/saggysara

"Instagram — не реальность. Да, это действительно расстраивает, когда у вас плохое тело, и вы можете сосредоточиться только на плохих фото и всех недостатках, которые вы видите на них. Особенно трудно выйти из этого состояния, когда сравниваете свои тела с постановочными и, казалось бы, безупречными фотографиями в социальных сетях. Но все мы не идеальны. Просто каждый пытается показать себя в лучшем свете", — подписала один из кадров Пухто.

Новости
Звезды фотошопа: как знаменитости врут о своей внешности в сети
Сара Пухто

Сара Пухто

Фото: instagram/saggysara

Сара Пухто

Сара Пухто

Фото: instagram/saggysara

Сара Пухто

Сара Пухто

Фото: instagram/saggysara

Сара Пухто

Сара Пухто

Фото: instagram/saggysara

Отметим, что фитнес-блогерша призывает подписчиков принять свое тело, а не гнаться за идеалом красоты.

Сара Пухто

Сара Пухто

Фото: instagram/saggysara

Сара Пухто

Сара Пухто

Фото: instagram/saggysara

Сара Пухто

Сара Пухто

Фото: instagram/saggysara

Сара Пухто

Сара Пухто

Фото: instagram/saggysara

Сара Пухто

Сара Пухто

Фото: instagram/saggysara

Сара Пухто

Сара Пухто

Фото: instagram/saggysara

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно австралийская блогерша и фитнес-модель Тэмми Хемброу поделилась с поклонниками пикантным фото в бикини. Снимок привел в замешательство пользователей сети, которые обвинили девушку в обмане и использовании фотошопа.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Кристина Долматова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги