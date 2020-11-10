Фаворитка "Танців з зірками" Санта Димопулос раскрыла секреты красоты и стройности

Фаворитка "Танців з зірками" Санта Димопулос рассказала, как ей удается роскошно выглядеть, даже тогда, когда график напряженный и остается мало времени на себя.

Так, по словам знаменитости, она начинает день с медитации. Также Димопулос отметила, что поддерживать красоту ей помогает правильное питание и полноценный сон. Такими подробностями знаменитость поделилась с изданием Viva.

"Я начинаю свой день с медитации, с благодарности за все, что у меня есть, и с пожелания себе хорошего дня. Спланируйте день, неделю, месяц. В начале года я пишу, какие важные и ключевые задачи у меня есть, что я хочу осуществить. Это помогает структурировать свои планы, мечты и в целом жизнь. Далее – питание. То, что мы в себя "забрасывая едим", – это наша энергия, то, как мы будем выглядеть, наши работоспособность и настроение. Сон: для любой женщины он основа красоты и хорошего самочувствия. И время на себя. Все мы жены, мамы, бизнес-леди с кучей проектов, но важно выделить время на себя, посвятить время своим интересам: почитать книгу, что-то посмотреть, просто полежать, помечтать. Побыть наедине с собой, привести мысли в порядок. И уже потом вдохновенной нести красоту в мир", – заявила Димопулос.

Также она дала советы всем женщинам, которые стремятся похудеть.

"Главный совет: нужно все делать в комплексе, только постепенно, не стоит резко себя "ломать". Начните с малого: откажитесь от десерта на ужин, постепенно приведите в порядок свое питание. Запланируйте по две-три тренировки в неделю, введите регулярные занятия спортом, делайте процедуры по уходу за телом – аппаратные, ручные массажи, подключите маски и обертывания. Важно выстроить весь график и относиться к этому ответственно. И еще: все нужно делать с любовью к себе, иначе процесс похудения грозит расстройствами пищевого поведения, срывами, депрессией. Если же исходить из любви к себе, из правильных мотивов, когда мы благодарим своему телу, любим его, тогда все получится", – подытожила Санта.

Как сообщал OBOZREVATEL, на шоу "Танці з зірками" бывшие участницы группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос выполнили совместный танец, в конце которого откровенно поцеловались в прямом эфире.