До и после пластики: Кардашьян ошарашила поклонников старым фото

Знаменитая модель и телезвезда Ким Кардашьян вызвала изумление у поклонников, показав архивное фото.

В частности, звезда продемонстрировала в Instagram, как выглядела до пластических операций и прочих процедур, корректирующих лицо.

На старом фото представлена Ким во время автомобильного путешествия по США, мило улыбающаяся в камеру. На руке у юной Кардашьян висят фенечки, а сама девушка выглядит совершенно непринужденно.

18-летняя Ким Кардашьян до пластических операций instagram./kimkardashian

"Простая жизнь… Мне здесь 18 лет. Мы тогда вместе с Хлои отправились на машине в Аризону", — подписала она под снимком.

Сравнение: Кардашьян до и после пластики

В комментариях поклонники умилились этим кадром, отметив, что юная Кардашьян выглядит очень мило. По мнению некоторых пользователей, тогда ее внешность была интереснее, чем после вмешательства пластических хирургов.

Ким Кардашьян в наши дни instagram./kimkardashian

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кардашьян и ее сестру Кендалл Дженнер высмеяли посетители церемонии вручения премии "Эмми" за фальшивое заявление о том, что в их семейном шоу все происходит на сама деле.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.