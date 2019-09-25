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27 сентября • обновлено в 19:56
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/ Красота

До и после пластики: Кардашьян ошарашила поклонников старым фото

5.8т Читать материал на украинском

Знаменитая модель и телезвезда Ким Кардашьян вызвала изумление у поклонников, показав архивное фото.

В частности, звезда продемонстрировала в Instagram, как выглядела до пластических операций и прочих процедур, корректирующих лицо.

На старом фото представлена Ким во время автомобильного путешествия по США, мило улыбающаяся в камеру. На руке у юной Кардашьян висят фенечки, а сама девушка выглядит совершенно непринужденно.

18-летняя Ким Кардашьян до пластических операций

18-летняя Ким Кардашьян до пластических операций

instagram./kimkardashian

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"Простая жизнь… Мне здесь 18 лет. Мы тогда вместе с Хлои отправились на машине в Аризону", — подписала она под снимком.

Сравнение: Кардашьян до и после пластики

Сравнение: Кардашьян до и после пластики

В комментариях поклонники умилились этим кадром, отметив, что юная Кардашьян выглядит очень мило. По мнению некоторых пользователей, тогда ее внешность была интереснее, чем после вмешательства пластических хирургов.

До и после пластики: Кардашьян ошарашила поклонников старым фото
До и после пластики: Кардашьян ошарашила поклонников старым фото
До и после пластики: Кардашьян ошарашила поклонников старым фото

Ким Кардашьян в наши дни

Ким Кардашьян в наши дни

instagram./kimkardashian

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кардашьян и ее сестру Кендалл Дженнер высмеяли посетители церемонии вручения премии "Эмми" за фальшивое заявление о том, что в их семейном шоу все происходит на сама деле.

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Персона
Ким Кардашьян
Теги
Красота пластическая хирургия шоу-бизнес фотографии
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