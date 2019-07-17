"Что с лицом?" Лорак заподозрили в неудачной пластике

Поклонников озадачила внешность украинской певицы Ани Лорак, которая живет и работает в России.

Она опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, на котором крупным планом видно лицо, из-за чего ее заподозрили в неудачной пластике.

"Пусть теплом наполнится твое сердце. Доброго, светлого вечера", – написала Лорак под фотографией, на которой позирует в черном пиджаке, а волосы собраны в хвост.

Ани Лорак заподозрили в неудачной пластике instagram/anilorak

В комментариях обеспокоенные фолловеры заметили, что ее внешность изменилось. Некоторые предположили, что певица сделала неудачную пластическую операцию, другие заявили, что она перестаралась с ботоксом.

"Губы не идут", "Вас испортили российские пласт. хирурги. Вы стали кого-то напоминать", "Что с лицом? Чего надутые такие", "Зачем Вы это сделали? Вы же от природы были прекрасны", "Ой, а мне обидно, что девчонки увлекаются ботоксом и очень себя портят", "Господи, да зачем вы в ботоксе? Потеряли свою индивидуальность! Теперь как все! На одно лицо", "Долго не было фотки, губки подкачивала? Ждала пока заживут", "Ой фу, что-то изменилась внешность, не естественно", – отреагировали поклонники.

Ани Лорак instagram/anilorak

Как сообщал OBOZREVATEL, Лорак долго ничего не постила в своем аккаунте, пока отдыхала на курорте. Когда внезапно она опубликовала новый снимок, поклонники накинулись с критикой из-за неудачного выбора наряда.

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