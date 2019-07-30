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"Богини!" Актрисы "Квартала" покорили сеть сексуальными фигурами без белья

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Участницы юмористического проекта "Женский квартал" производства студии "Квартал 95" Вера Кекелия и Марта Адамчук покорили поклонников в сети пикантными фото.

Актрисы похвастались соблазнительными, подтянутыми телами в откровенных образах. Фото Веры и Марты опубликованы в Instagram.

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Девушки позировали в нарядах, которые оголяли их спины и другие части тела. На снимках видно, что под одеждой у обеих нет белья, благодаря чему изображения приобрели дополнительную пикантность.

Поклонники Кекелии и Адамчук расхвалили звезд за соблазнительные образы. В комментариях под фото девушек назвали "богинями".

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"Не могу вами налюбоваться! Очень красивые, просто богини!" – написали фанаты.

"Богини!" Актрисы "Квартала" покорили сеть сексуальными фигурами без белья
"Богини!" Актрисы "Квартала" покорили сеть сексуальными фигурами без белья
"Богини!" Актрисы "Квартала" покорили сеть сексуальными фигурами без белья
"Богини!" Актрисы "Квартала" покорили сеть сексуальными фигурами без белья

Как сообщал OBOZREVATEL, актрисе проекта "Женский квартал" Алине Гордиенко сделали предложение руки и сердца во время шоу "Лига смеха" в Одессе.

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Персоны
студия "95 квартал" Марта Адамчук
Тег
95 Квартал
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