"Богини!" Актрисы "Квартала" покорили сеть сексуальными фигурами без белья

Участницы юмористического проекта "Женский квартал" производства студии "Квартал 95" Вера Кекелия и Марта Адамчук покорили поклонников в сети пикантными фото.

Актрисы похвастались соблазнительными, подтянутыми телами в откровенных образах. Фото Веры и Марты опубликованы в Instagram.

Девушки позировали в нарядах, которые оголяли их спины и другие части тела. На снимках видно, что под одеждой у обеих нет белья, благодаря чему изображения приобрели дополнительную пикантность.

Поклонники Кекелии и Адамчук расхвалили звезд за соблазнительные образы. В комментариях под фото девушек назвали "богинями".

"Не могу вами налюбоваться! Очень красивые, просто богини!" – написали фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, актрисе проекта "Женский квартал" Алине Гордиенко сделали предложение руки и сердца во время шоу "Лига смеха" в Одессе.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!