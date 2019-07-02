Блогерша внезапно облысела в прямом эфире: видео стало вирусным

18-летняя американская блогерша Лорейн Блейк в погоне за интересным цветом волос осталась лысой в прямом эфире.
Соответствующее видео стало вирусным в сети и набрало больше 5,5 млн просмотров (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
Лорейн любила экспериментировать. Судя по снимкам в ее Instagram, девушка была уже всех цветов радуги: розовой, голубой, синей, оранжевой, желтой и так далее. Также она носила дреды, среднюю длину и даже экстремально короткие волосы.
Лорейн до и после
Instagram@lorijfaith
В эфире блогерша нанесла на голову средство, которое должно было убрать цвет. Пока девушка пыталась распределить жидкость по всей длине, на расческе начали оставаться огромные куски волос. Блейк была в таком шоке, что сначала не понимала, что происходит, и замерла с открытым ртом, пока обеспокоенные фолловеры строчили в комментариях: "О госпади", "Нет", "Остановись".
Шок - волосы остались на расческе
Кадр из видео
Остатки в результате пришлось сбрить. Теперь Лорейн ходит лысой но не отчаивается. Девушка носит разноцветные парики или просто подчеркивает свою изюминку ярким макияжем.
Лорейн без волос
Instagram@lorijfaith
Лорейн - желтая
Instagram@lorijfaith
Лорейн со средней длиной
Instagram@lorijfaith
Лорейн синяя
Instagram@lorijfaith
После бритья
Instagram@lorijfaith
Результат шокировал Лорейн
Instagram@lorijfaith
Лорейн красная
Instagram@lorijfaith
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