Блогерша внезапно облысела в прямом эфире: видео стало вирусным

18-летняя американская блогерша Лорейн Блейк в погоне за интересным цветом волос осталась лысой в прямом эфире.

Соответствующее видео стало вирусным в сети и набрало больше 5,5 млн просмотров (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Лорейн любила экспериментировать. Судя по снимкам в ее Instagram, девушка была уже всех цветов радуги: розовой, голубой, синей, оранжевой, желтой и так далее. Также она носила дреды, среднюю длину и даже экстремально короткие волосы.

Лорейн до и после Instagram@lorijfaith

В эфире блогерша нанесла на голову средство, которое должно было убрать цвет. Пока девушка пыталась распределить жидкость по всей длине, на расческе начали оставаться огромные куски волос. Блейк была в таком шоке, что сначала не понимала, что происходит, и замерла с открытым ртом, пока обеспокоенные фолловеры строчили в комментариях: "О госпади", "Нет", "Остановись".

Шок - волосы остались на расческе Кадр из видео

Остатки в результате пришлось сбрить. Теперь Лорейн ходит лысой но не отчаивается. Девушка носит разноцветные парики или просто подчеркивает свою изюминку ярким макияжем.

Лорейн без волос Instagram@lorijfaith

Лорейн - желтая Instagram@lorijfaith

Лорейн со средней длиной Instagram@lorijfaith

Лорейн синяя Instagram@lorijfaith

После бритья Instagram@lorijfaith

Результат шокировал Лорейн Instagram@lorijfaith

Лорейн красная Instagram@lorijfaith

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица Елена Демидова в погоне за красотой частично лишилась слуха, сделав неудачную пластическую операцию.

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