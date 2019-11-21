50-летняя российская звезда завела фанатов снимком без одежды

Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе.
Так, звезда показала в своем Instagram поклонникам фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.
"Намазала щеки кремом и пошла за Семой в школу. Вся обледенела. Да, уже не май месяц. Всегда говорю о том, что нельзя перед выходом крем наносить, а сама облажалась", – подписала она.
Поклонники были в восторге от соблазнительного кадра звезды, на котором она выглядит молодо и свежо.
"Эвелина, выглядишь супер", "Вы необыкновенная", "Красивое фото", "Бомба", "Красавица", "Вы просто шикарная девушка", – отреагировали пользователи.
Другие соблазнительные кадры с Бледанс в купальнике
Бледанс возле водопада
instagram/bledans
Бледанс на отдыхе
instagram/bledans
Бледанс - соблазнительный кадр
instagram/bledans
Бледанс - фото
instagram/bledans
Бледанс показала роскошную фигуру
instagram/bledans
Бледанс на отдыхе в купальнике
instagram/bledans
Бледанс в купальнике - фото возле водопада
instagram/bledans
Бледанс в купальнике на море
instagram/bledans
Побережье у @rixospremiumsaadiyat удивительно красиво. Мелкий песочек и изумрудно-голубая вода 💦 . Она в этой части Персидского залива настолько теплая, что можно нежиться в ней часами. Здесь у океана такой редкий цвет, что я бы даже сравнила купание здесь с Мальдивами. Окунитесь вместе со мной в это блаженство! Что может быть прекраснее ласкающего покачивания в соленой океанской воде?! Ничем это не заменить для меня рождённой у моря- в детстве мы могли сидели а нём до синих губ. Мамочка мне кричала -"Эля, выходи, у тебя уже губы синие!!!" Иногда уже зубы стучали от холода, а вылезать всё не хотелось. В моём родном Черном море, к сожалению, редко бывает такая тёплая вода, но я конечно люблю его из за этого не меньше... Есть тут у меня ещё морские девчонки ??? #rixossaadiyatisland #rixospremiumsaadiyat #rixosmoments #персидскийзалив #оаэ #оаэ2019 #эмираты #emirates
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Бледанс неожидано рассказала, что ей сложно общаться с украинскими артистами из-за разных политических взглядов.
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