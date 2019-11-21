50-летняя российская звезда завела фанатов снимком без одежды

Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе.

Так, звезда показала в своем Instagram поклонникам фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.

"Намазала щеки кремом и пошла за Семой в школу. Вся обледенела. Да, уже не май месяц. Всегда говорю о том, что нельзя перед выходом крем наносить, а сама облажалась", – подписала она.

Поклонники были в восторге от соблазнительного кадра звезды, на котором она выглядит молодо и свежо.

"Эвелина, выглядишь супер", "Вы необыкновенная", "Красивое фото", "Бомба", "Красавица", "Вы просто шикарная девушка", – отреагировали пользователи.

Другие соблазнительные кадры с Бледанс в купальнике

Бледанс возле водопада instagram/bledans

Бледанс на отдыхе instagram/bledans

Бледанс - соблазнительный кадр instagram/bledans

Бледанс - фото instagram/bledans

Бледанс показала роскошную фигуру instagram/bledans

Бледанс на отдыхе в купальнике instagram/bledans

Бледанс в купальнике - фото возле водопада instagram/bledans

Бледанс в купальнике на море instagram/bledans

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Бледанс неожидано рассказала, что ей сложно общаться с украинскими артистами из-за разных политических взглядов.

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