Анна Кошмал поделилась дерзким фото: как повзрослела маленькая звезда "Сватов"

Украинская актриса Анна Кошмал, известная ролью внучки-подростка Жени в сериале "Сваты", сильно изменилась.

На своей странице в Instagram звезда, ушедшая из проекта, обнародовала новый снимок, на котором дерзко позирует в скромном платье с пистолетом в руках. Образ дополнила красная помада.

"400k (подписчиков)? Мне очень радостно, что вы интересуетесь мной и следите за моими успехами. Благодарю вас за это. Я знаю, что бываю не очень активна и часто немногословна, так расскажите же мне, почему вы подписаны на меня? Очень интересно, прочитаю все", – подписала она под кадром.

Анна Кошмал с пистолетом instagram/smorkovkina

В комментариях пользователи написали, что Анна – очень обаятельная и красивая девушка, а также озвучили еще массу причин.

Предлагаем читателям посмотреть, как изменилась Кошмал с момента, когда играла в "Сватах".

Анна Кошмал в сериале "Сваты" и сейчас

Кошмал "Сватах" и сейчас

Анна Кошмал раньше и сейчас

Анна Кошмал "Сваты" и для журнала MAXIM

Как сообщал OBOZREVATEL, у Анны уже большая фильмография, она снялась более, чем в 20 фильмах. Кроме "Сватов" были фильмы " Село на миллион", "Сашка", "Хороший парень", "Слуга народа" и другие.

В июле стало известно, что Кошмал впервые стала мамой, из-за чего не смогла сняться в фильме "Сумасшедшая свадьба", где ей предлагалась главная роль.

В сентябре появилась информация, что на роль Жени, которую ранее играла Анна, устроили кастинг.

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