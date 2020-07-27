Ангел Victoria's Secret показала стройную фигуру в купальнике: горячее фото

Бразильская супермодель, ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросио поделилась с поклонниками пикантным фото в купальнике.

Соответствующую фотографию звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На ней звезда позировала с мокрыми волосами в зеленом бикини в бассейне, глядя прямо на солнце (фото смотрите ниже).

"Я тебя вижу. Твоя коричневая кожа сияет на солнце. У тебя волосы зачесаны назад", – написала Амбросио.

Ангел Victoria's Secret показала стройную фигуру в купальнике Instagram @alessandraambrosio

Поклонники не смогли пройти мимо пикантного фото модели. Они засыпали ее комплиментами.

"Поцелованная солнцем", "Сексуальная", "Слишком красиво и замечательно", "Богиня, потрясающая фигура и очень красивая девушка", – написали в комментариях.

скриншот комментариев Instagram @alessandraambrosio

скриншот комментариев Instagram @alessandraambrosio

Как сообщал OBOZREVATEL, Алессандра Амбросио приняла участие в откровенной фотосессии. На своей странице в Instagram Алессандра опубликовала фото, на которых позирует полностью обнаженной.