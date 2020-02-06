Американка хочет весить 270 кг на собственной свадьбе: фото девушки

Жительница американского города Уэст-Честер Джессика Уилсон планирует поправиться до 270 кг к собственной свадьбе. К торжеству ее откармливает жених.

Сейчас 26-летняя девушка весит 204 килограмма. Об этом пишет Daily Mail.

В августе 2019 года она познакомилась с 34-летним Эриком Бадденхагеном, который весил 86 килограммов и хотел найти крупную женщину, которая позволит ему перекармливать ее.

Пока женщина объедается, мужчина гладит ее живот и уговаривает не останавливаться и есть побольше. Джессика поглощает до пяти тысяч килокалорий, порой увеличивая дозу в два раза.

В декабре 2019 года Джессика обручилась с Эриком. Она рассчитывает, что в 2020 году ее вес достигнет 270 килограммов, после чего они сыграют свадьбу.

Как ранее писал OBOZREVATEL, уроженка Канады Келси Бонас, которая страдала от лишнего веса, похудела приблизительно на 70 килограммов после унижения в самолете. Дело в том, что женщина не смогла пристегнуться из-за недостаточной длины ремня безопасности.

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