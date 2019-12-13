6 фавориток на "Мисс Мира 2019": как выглядят и кто они

14 декабря в Лондоне состоится 69-й международный конкурс "Мисс мира 2019". В нем примут участие 90 девушек из разных стран мира.
Однако уже сейчас букмекеры называют 6 фавориток конкурса. Кто они и как выглядят, – далее в материале OBOZREVATEL.
1. Мисс Филиппины, Мишель Ди
missworld.com
Мишель Ди 14 декабря представит Филиппины на "Мисс Мира 2019". Ей 24 года, рост девушки – 175 см. Мишель – актриса и телеведущая. Девушка увлекается экстремальными видами спорта, ездой на мотоцикле, серфингом и вейкбордингом. Мишель выступает за понимание аутизма и проблем психического здоровья. Личный девиз Мишель: "Все, что происходит в жизни, – это либо урок, либо благословение".
2. Мисс Индия, Суман Рао
missworld.com
Суман Рао, которая представит Индию на "Мисс Мира 2019", 20 лет. Ее рост – 177 см. Девушка учится бухгалтерскому учету в Университете Мумбаи. Кроме того, Суман – успешная модель, которая работает с именитыми модными дизайнерами. Девушка также гордится тем, что платит за обучение ее братьев в колледже.
3. Мисс США, Эмми Роуз Кавалиа
missworld.com
Эмми Кавалиа 23 года, ее рост 176 см. Девушка владеет компанией, которая организовывает детские дни рождения. Также она поет и танцует. Кроме того, Эмми является волонтером в США, она даже получила награду за работу с больными детьми. Жизненный девиз Эмми: "Хорошо быть важным, но важнее быть хорошим".
4. Мисс Венесуэла, Изабелла Родригес
missworld.com
"Мисс Венесуэла" Изабелле Родригес 26 лет, ее рост – 178 см. Изабелла приостановила обучение в колледже, чтобы выполнить свои обязанности мисс Венесуэлы. В свободное время девушка увлекается традиционной венесуэльской музыкой и живописью. Она занимается национальными танцами с самого раннего возраста. Ее жизненный девиз: "Я мечтаю, поэтому я могу".
5. Мисс Болгария, Марго Купер
missworld.com
Представительнице Болгарии Марго Купер 26 лет. Ее рост – 173 см. Она журналистика и сейчас работает личностным тренером. Ее цель – завершить изучение когнитивно-поведенческой терапии в Оксфордском университете и превратить ее проект по коучингу в признанную платформу. Девушка любит спорт, парапланеризм, волонтерство, спортзал и писать. Марго уже начала работать над своей первой книгой.
6. Мисс Франция, Офели Мезино
missworld.com
Представительнице Франции на "Мисс мира 2019" Офели Мезино 20 лет. Рост девушки – 173 см. Офели является студенткой факультета химии. Девушка мечтает однажды приобрести собственный косметический бренд и создать компанию переводчиков жестового языка. В свободное время Офели увлекается историей, биологией, спортом и верховой ездой.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Мисс Вселенная 2019" стала Зозибини Тунзи из ЮАР. Она является моделью и активисткой по борьбе с гендерным насилием.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Конкурсы" на OBOZREVATEL.