6 фавориток на "Мисс Мира 2019": как выглядят и кто они

14 декабря в Лондоне состоится 69-й международный конкурс "Мисс мира 2019". В нем примут участие 90 девушек из разных стран мира.

Однако уже сейчас букмекеры называют 6 фавориток конкурса. Кто они и как выглядят, – далее в материале OBOZREVATEL.

1. Мисс Филиппины, Мишель Ди

missworld.com

Мишель Ди 14 декабря представит Филиппины на "Мисс Мира 2019". Ей 24 года, рост девушки – 175 см. Мишель – актриса и телеведущая. Девушка увлекается экстремальными видами спорта, ездой на мотоцикле, серфингом и вейкбордингом. Мишель выступает за понимание аутизма и проблем психического здоровья. Личный девиз Мишель: "Все, что происходит в жизни, – это либо урок, либо благословение".

2. Мисс Индия, Суман Рао

missworld.com

Суман Рао, которая представит Индию на "Мисс Мира 2019", 20 лет. Ее рост – 177 см. Девушка учится бухгалтерскому учету в Университете Мумбаи. Кроме того, Суман – успешная модель, которая работает с именитыми модными дизайнерами. Девушка также гордится тем, что платит за обучение ее братьев в колледже.

3. Мисс США, Эмми Роуз Кавалиа

missworld.com

Эмми Кавалиа 23 года, ее рост 176 см. Девушка владеет компанией, которая организовывает детские дни рождения. Также она поет и танцует. Кроме того, Эмми является волонтером в США, она даже получила награду за работу с больными детьми. Жизненный девиз Эмми: "Хорошо быть важным, но важнее быть хорошим".

4. Мисс Венесуэла, Изабелла Родригес

missworld.com

"Мисс Венесуэла" Изабелле Родригес 26 лет, ее рост – 178 см. Изабелла приостановила обучение в колледже, чтобы выполнить свои обязанности мисс Венесуэлы. В свободное время девушка увлекается традиционной венесуэльской музыкой и живописью. Она занимается национальными танцами с самого раннего возраста. Ее жизненный девиз: "Я мечтаю, поэтому я могу".

5. Мисс Болгария, Марго Купер

missworld.com

Представительнице Болгарии Марго Купер 26 лет. Ее рост – 173 см. Она журналистика и сейчас работает личностным тренером. Ее цель – завершить изучение когнитивно-поведенческой терапии в Оксфордском университете и превратить ее проект по коучингу в признанную платформу. Девушка любит спорт, парапланеризм, волонтерство, спортзал и писать. Марго уже начала работать над своей первой книгой.

6. Мисс Франция, Офели Мезино

missworld.com

Представительнице Франции на "Мисс мира 2019" Офели Мезино 20 лет. Рост девушки – 173 см. Офели является студенткой факультета химии. Девушка мечтает однажды приобрести собственный косметический бренд и создать компанию переводчиков жестового языка. В свободное время Офели увлекается историей, биологией, спортом и верховой ездой.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Мисс Вселенная 2019" стала Зозибини Тунзи из ЮАР. Она является моделью и активисткой по борьбе с гендерным насилием.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!