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"Выбираем из двух зол": Комаровский рассказал, как нужно следить за детьми

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Прохладный и сухой воздух в помещении, в котором находится ребенок лучше, чем теплый и влажный.

Об этом на своей странице в социальной сети Instagram написал известный украинский врач Евгений Комаровский.

Евгений Комаровский

Евгений Комаровский

112 Украина

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"Если действительно надо выбирать, то я вам все-таки настоятельно советую форточку открывать, если другими способами увлажнить и обеспечить низкую температуру невозможно. При ситуации, когда в комнате будет 18-20 С и теплая одежда – поддерживать здоровье ребенка намного легче, однозначно. Поэтому, если уж выбираем из двух зол, то прохладный и сухой лучше, чем теплый и влажный", - сообщил доктор.

Вопрос: ⠀ Знаю, что при открывании форточки воздух высушивается. Так какой из двух зол выбрать: теплый, но влажный воздух, потому что работает увлажнитель постоянно, или же прохладный, но сухой, потому что проветриваем? Что важнее в комнате ребенка: температура 18-20 С или влажность 60%? ⠀ Ответ: ⠀ Если действительно надо выбирать, то я вам все-таки настоятельно советую форточку открывать, если другими способами увлажнить и обеспечить низкую температуру невозможно. При ситуации, когда в комнате будет 18-20 С, теплая одежда – поддерживать здоровье ребенка намного легче, однозначно. Поэтому, если уж выбираем из двух зол, то прохладный и сухой лучше, чем теплый и влажный. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #влажность #температура

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Как ранее писал OBOZREVATEL, маленьким детям до 4-ех лет нельзя давать плотные и плохо жующиеся продукты во время питания. По словам Комаровского, с особой осторожностью нужно давать следующие продукты: орехи, семечки, твердые овощи и фрукты (яблоко, морковь), попкорн, леденцы и ириски.

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Персона
Евгений Комаровский
Тег
дети
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