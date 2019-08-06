"Выбираем из двух зол": Комаровский рассказал, как нужно следить за детьми

Прохладный и сухой воздух в помещении, в котором находится ребенок лучше, чем теплый и влажный.

Об этом на своей странице в социальной сети Instagram написал известный украинский врач Евгений Комаровский.

Евгений Комаровский 112 Украина

"Если действительно надо выбирать, то я вам все-таки настоятельно советую форточку открывать, если другими способами увлажнить и обеспечить низкую температуру невозможно. При ситуации, когда в комнате будет 18-20 С и теплая одежда – поддерживать здоровье ребенка намного легче, однозначно. Поэтому, если уж выбираем из двух зол, то прохладный и сухой лучше, чем теплый и влажный", - сообщил доктор.

Как ранее писал OBOZREVATEL, маленьким детям до 4-ех лет нельзя давать плотные и плохо жующиеся продукты во время питания. По словам Комаровского, с особой осторожностью нужно давать следующие продукты: орехи, семечки, твердые овощи и фрукты (яблоко, морковь), попкорн, леденцы и ириски.

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