Воспитание ребенка в неполной семье: психолог раскрыла неожиданный факт

Если ребенок растет только с одним из родителей, это не повлияет негативно на его возможность создать свою семью в будущем. То, что он не сможет устроиться во взрослой жизни – ничто иное как миф.

Об этом в эфире ObozTV рассказала детский и семейный психолог Екатерина Гольцберг. Она отметила, что уже нет такого, что ребенок, который воспитывается в неполной семье, сканирует эту проблему и переносит ее в свою взрослую жизнь.

"Если есть такая необходимость у женщин, например, самостоятельно рожать детей и справляться со всеми проблемами, то нам надо это принять. Задача общества простая – как минимум не осуждать. Мы не живем за восемь километров друг от друга. Ребенок ходит в садик, в школу, смотрит кино, новости. Он смотрит на то, как устроены семьи его друзей. Вообще человек может брать как пример семью, которой симпатизирует. Говорить, что ребенок создаст такую же семью, в которой вырос, уже не получится" , – сказала она.

То, что ребенок живет в неполной семье, чаще всего с матерью, – это уже не шаблон, уверена психолог. Примером неправильного воспитания является то, как мама-одиночка относится к обществу, добавила Гольцберг.

"Ужасно, когда мать воспитывает сына, ненавидя его отца. Если мама ненавидит всех мужчин, то отношение ребенка к этому такое: "Я мужчина, значит я тоже плохой". Когда у женщины есть проблемы, которые она навязывает своему чаду, то она пойдет дальше с ними в общество", – сказала психолог.

Она отметила, что для полноценного воспитания нужно удовлетворять потребности ребенка в любви, признании, социализации. Современная мама с этим вполне может справиться сама, добавила Гольцберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее практикующий психолог Светлана Арефния подсказала украинцам лайфхак, как избегать семейных ссор. По ее словам, "в семье очень важно, чтоб существал диалог".

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!