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TAYANNA вышла в свет с сыном

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В столичном кинотеатре состоялся допремьерный показ анимационного фильма "Суперсемейка 2".

К звездной команде украинского дубляжа присоединилась "Певица года" по версии премии "Золотая Жар-птица" - TAYANNA, которая давно мечтала принять участие в озвучивании мультфильма.

Голосом Таянны в анимационной ленте заговорит молодая и амбициозная супергеройка - Войд. Ее суперспособность - передвигать предметы в пространстве и манипулировать объектами вокруг, создавая пустоты, которые позволяют объектам появляться и исчезать. В оригинальной версии фильма персонажа дублирует американская актриса София Буш.

TAYANNA

Фото: пресс-служба

TAYANNA с сыном

Фото: пресс-служба

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"Современная анимация удивительная! Мы с удовольствием смотрели первую часть приключений Суперсемейки с сыном, хорошо знаем всех героев. Для меня большой и приятной неожиданностью стало участие в дубляже. Дубляж фильма это невероятный опыт, ты пропускаешь героя через себя, перевоплощаешься в него. Моя героиня обладает телекинезом, она очень интересная и эмоциональная. Убеждена, что зрители ее полюбят "- поделилась TAYANNA.

На показ мультфильма в кинотеатр "Оскар" певица пришла со своим пятилетним сыном Даниэлем, который с огромным удовольствием смотрел мультфильм, где голосом одного из персонажей говорила его мама.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Андрей Данилко объяснил успех TAYANNA на Нацотборе "Евровидения-2018".

Персона
TAYANNA
Место
Украина
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