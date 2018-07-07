Психологи назвали фразы, которые нельзя говорить детям: список

Воспитание – это подвиг, особенно когда речь идет о непослушных и капризных детях. Один не верный шаг может привести к апокалиптической истерике, поэтому стоит придавать особое внимание словам, которые вы используете в общении и управлении поведением детей.

Психотерапевты Хизер Турджеон и Джули Райт создали специальный "рецепт", который должен помочь родителям справиться с многими трудностями воспитания, пишет Independent.

В частности, эксперты назвали фразы, которые никогда нельзя говорить детям. Среди них:

"Потому что я так сказал(ла)!",

"Отряхнись, с тобой все в порядке",

"Почему ты не слушаешься?",

"Сколько раз я говорил(ла) тебе так не делать?",

"Если ты это не выключишь немедленно, никакого десерта сегодня!",

"Перестань рыдать, как дитя малое!".

pexels.com

Психотерапевты назвали свою модель ALP (attune, limit set and problem solve – сонастройка, установление границ и решение проблемы). Состоит она из трех этапов.

Например, ребенок плачет и не хочет уходить из магазина игрушек. В такой ситуации применение ALP должно иметь следующий вид.

pexels.com

Первый этап – это сонастройка. Опуститесь до уровня ребенка и установите зрительный контакт. Мягким тоном скажите, что все понимают, почему он расстроен: "Мама понимает, что покинуть такой веселый магазин действительно трудно!".

Далее наступает момент для второго этапа – установления границ. Спокойно объясните ситуацию: "Нам действительно нужно идти. Время забрать твою сестру".

Заключительный этап – решение проблемы, который предусматривает разрешение ситуации с помощью компромисса, что должно мотивировать ребенка вести себя хорошо. "Ты можешь держать мою руку, а мы будем петь смешную песенку" или "Хочешь, я донесу тебя до машины". Самое важное – это показать ребенку, что его проблему действительно пытаются понять несмотря на то, что его поведение взрослым кажется нерациональным.

Как сообщал OBOZREVATEL, самый толстый ребенок в мире сумел похудеть. Михир Джаин из Индии сбросил 65 килограммов и впервые за несколько лет смог выйти на улицу.