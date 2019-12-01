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1 декабря • обновлено в 06:10
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Повзрослевшая дочка Брежневой вызвала ажиотаж в сети яркими фото

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9-летняя дочь Веры Брежневой Сара Киперман продемонстрировала серию фотографий, на которых похожа на маму.

Повзрослевшая девочка опубликовала соответствующие снимки на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж в сети.

Вера Брежнева и Сара Киперман

Вера Брежнева и Сара Киперман

instagram/sarahvv12s

В частности, Сара позировала с накрученными волосами возле гирлянд, облачившись в праздничное платье. Схожесть с мамой подчеркивали красивые глаза девочки.

Дочь Брежневой – Киперман

Дочь Брежневой – Киперман

instagram/sarahvv12s

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В комментариях пользователи пришли в восторг от фотографии младшей дочки Веры Брежневой. Многие заметили, что Сара очень быстро выросла.

"Красота", "Как быстро растут чужие детки. Вот и девятилетняя дочка Веры Брежневой совсем невеста", "Прекрасная", – отреагировали пользователи.

Сара Киперман

Сара Киперман

instagram/sarahvv12s

Дочь Брежневой – Сара Киперман

Дочь Брежневой – Сара Киперман

instagram/sarahvv12s

Дочь Веры Брежневой

Дочь Веры Брежневой

instagram/sarahvv12s

Повзрослевшая дочка Брежневой вызвала ажиотаж в сети яркими фото
Повзрослевшая дочка Брежневой вызвала ажиотаж в сети яркими фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно старшая дочь Брежневой Соня Киперман показала точеную талию в купальнике, вызвав неоднозначную реакцию в сети.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Вера Брежнева
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессия
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