Повзрослевшая дочка Брежневой вызвала ажиотаж в сети яркими фото

9-летняя дочь Веры Брежневой Сара Киперман продемонстрировала серию фотографий, на которых похожа на маму.
Повзрослевшая девочка опубликовала соответствующие снимки на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж в сети.
Вера Брежнева и Сара Киперман
instagram/sarahvv12s
В частности, Сара позировала с накрученными волосами возле гирлянд, облачившись в праздничное платье. Схожесть с мамой подчеркивали красивые глаза девочки.
Дочь Брежневой – Киперман
instagram/sarahvv12s
В комментариях пользователи пришли в восторг от фотографии младшей дочки Веры Брежневой. Многие заметили, что Сара очень быстро выросла.
"Красота", "Как быстро растут чужие детки. Вот и девятилетняя дочка Веры Брежневой совсем невеста", "Прекрасная", – отреагировали пользователи.
Сара Киперман
instagram/sarahvv12s
Дочь Брежневой – Сара Киперман
instagram/sarahvv12s
Дочь Веры Брежневой
instagram/sarahvv12s
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно старшая дочь Брежневой Соня Киперман показала точеную талию в купальнике, вызвав неоднозначную реакцию в сети.
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