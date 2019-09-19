Подкопаева стала мамой в третий раз: появились первые фото младенца

Украинская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева стала мамой в третий раз.

Ребенок появился на свет 19 сентября, а в сети уже показали первые фотографии мамы и новорожденного.

Отцом малыша является американский бизнесмен Игорь Дубинский, который 25 лет назад переехал в Атланту. Информации о весе и росте младенца, как и других подробностей, на данный момент нет.

Лилия Подкопаева стала мамой в третий раз instagram /jetsetterua

Тем временем, Подкопаеву и Дубинского уже начали поздравлять в сети. Киевская фотограф Александра Матусенко, которая в период беременности гимнастки делала съемку, написала в Instagram: "Еще один человек пришёл в этом мир...Лиля и Игорь, поздравляю".

Также фотографию Подкопаевой из роддома обнародовал телеканал "1+1": "Лилия Подкопаева стала мамой! Наши поздравления Лилии и Игорю с рождением малыша".

Стоит отметить, что у украинской гимнастки уже есть два ребенка от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным: 13-летний Вадим и 12-летняя дочь Каролина.

Как сообщал OBOZREVATEL, новость о том, что Подкопаева беременна, появилась в марте 2019 года. Тогда Лилию и Игоря пригласили на церемонию награждения премии "Людина року".

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