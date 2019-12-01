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1 декабря • обновлено в 17:42
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"Настоящее счастье!" Собчак растрогала сеть фото с повзрослевшим сыном

2.7т
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Российская журналистка и политик Ксения Собчак восхитила поклонников новым снимком со своим сыном Платоном.

Она вместе со своим ребенком отправилась на Мальдивы. Фото Собчак разместила на своей странице в Instagram.

"Настоящее счастье!" Собчак растрогала сеть фото с повзрослевшим сыном
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"Идеальное первое воскресенье зимы? Прилететь в рай", - подписала снимки Собчак.

"Настоящее счастье!" Собчак растрогала сеть фото с повзрослевшим сыном

"Солнышко", "Так тепло от этих фото", "Сына радость переполняет", "Какое солнышко", "Класного отдыха", "Настоящее счастье", "Какой милаш!", - пишут в сети.

"Настоящее счастье!" Собчак растрогала сеть фото с повзрослевшим сыном
"Настоящее счастье!" Собчак растрогала сеть фото с повзрослевшим сыном
"Настоящее счастье!" Собчак растрогала сеть фото с повзрослевшим сыном

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Собчак озадачила модной съемкой. Она выбрала черное вечернее платье-макси, дополнив лук чулками в сетку и спортивными белыми ботинками.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Ксения Собчак
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