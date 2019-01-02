Молодая жена 51-летнего Касселя подтвердила беременность обнаженным фото

Французский актер Венсан Кассель и его 21-летняя возлюбленная Тина Кунаки станут родителями.

Так, девушка на своей странице в Instagram опубликовала фото, продемонстрировав округлившийся животик. На кадрах Тина позировала обнаженной и прикрывалась только большой шляпой.

"Самый счастливый Новый год за всю жизнь! Если вы не знали, то теперь знаете", — подписала снимок Кунаки.

В свою очередь 52-летний Венсан поделился на своей странице видео, на котором он нежно гладил по округлившемуся животику свою жену.

Отметим, что для Касселя этот ребенок станет третьим. Актер уже имеет двоих детей от брака с Моникой Белуччи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 20-летняя модель Тина Кунаки показала соблазнительные снимки в купальнике.