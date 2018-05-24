Лобода второй раз стала мамой: интересные факты о старшей дочери певицы

Украинская певица Светлана Лобода во второй раз стала мамой - иисполнительница родила девочку. Роды 35-летней артистки состоялись в городе Лос-Анджелес, США.

Артистка также воспитывает старшую дочь - 7-летнюю Еву Царь, которая появилась на свет 9 апреля 2011 года. OBOZREVATEL предлагает узнать, как Светлана воспитывает свою старшую дочку, а также другие интересные факты о ребенке Лободы.

Светлана Лобода родила первого ребенка в Киеве. Отец девочки Андрей Царь, который на тот момент был хореографом и директором певицы, находился во время родов рядом со Светланой. Пол первенца пара не знала вплоть до его рождения, поэтому заранее приготовила имена как для мальчика, так и для девочки. В итоге новорожденную дочку звездные родители назвали Евангелиной.

Светлана Лобода и Андрей Царь с Евой на руках (выписка из роддома) Ivona - bigmir)net

Спустя три года после рождения совместного ребенка, Лобода и Царь расстались. Это случилось в октябре 2014 года. Несмотря на это, Андрей Царь принимает активное участие в жизни дочери.

Примечательно, будучи на 9-м месяце беременности, Светлана записала трогательную песню "Спасибо" и сняла на нее клип. Свою работу артистка посвятила тогда еще не родившейся дочери.

Евангелина все время живет с мамой, которая, несмотря на плотный график, все же успевает окружить дочь своей любовью. Каждый день Светлана проводит несколько часов с Евой: беседует, слушает стихотворения на английском языке, которые девочка выучила накануне, смотрят вместе мультфильмы.

Семилетняя дочка Лободы - активный ребенок, который, к тому же, по словам Светланы, обладает весьма непростым характером.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 29 Апр 2018 в 7:43 PDT

Певица постоянно рассказывает о талантах старшей дочки: девочка изучает иностранные языки (английский и немецкий), танцует, поет, о чем свидетельствуют видео, которые певицы время от времени публикует в социальных сетях.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 19 Мар 2018 в 9:31 PDT

Старшая дочь скандальной украинской певицы Светланы Лободы ранее рассказала, что звездная мать запрещает ей есть сладкое и хлеб, называя толстушкой. По словам ребенка, мама не ругается на нее, а только все объясняет. Однако при этом Лобода внимательно следит за рационом своей наследницы.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 9 Апр 2018 в 8:09 PDT

Сейчас Евангелина Царь находится вместе с матерью в Лос-Анджелесе (США). Мать и дочь отправились туда еще в марте 2018 года. Семейство проживает в шикарной вилле, которую Светлана арендовала заранее.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 23 Фев 2018 в 1:11 PST

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Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 29 Янв 2018 в 5:28 PST

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 11 Янв 2018 в 12:54 PST

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2018 года Лобода объявила о своей беременности со сцены Кремля и ушла в небольшой отпуск.

Перед этим СМИ начали распространять информацию, что Светлана беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость повлекла ажиотаж в соцсетях. Однако сама артистка имя отца своего второго ребенка не раскрывает.

Незадолго до родов в сети начали распространять информацию о том, что Тилль Линдеманн был выбран менеджментом артистки "для отвода глаз", в то время как настоящим отцом может быть неравнодушный к ней певец Макс Барских.