Космическая миссия "Луч мечты" выполнена: 100 тыс. рисунков мечты полетели в космос

Космическая миссия "Промінь мрій" от благотворительного проекта "Здійсни Мрію" осуществлена!

Радио сигнал со 100 тысячами детских мечтаний уже летит к звездам со скоростью 300 000 км / с. Через 41 световой год детские надежды долетят к планетной системе TRAPPIST-1, где, как считают ученые, может быть жизнь. В истории планеты это девятое послание внеземным цивилизациям!

А одновременно в Киеве состоялась световая визуализация запуска сигнала в космос. Луч мечты открывал программу международного фестиваля Kyiv Lights Festival. Ее создали художники, которые анимировали детские рисунки. Луч мечтаний стал одним из самых технологичных за последнее время: использовалась дополненная реальность, 3D-маппинг, прямые ТВ-включения и стрим онлайн.

А еще именно в Киеве посетители фестиваля смогли увидеть воочию как оживают детские мечты благодаря бесплатному приложению Promin Mriy ( "Промінь мрій" ). Все, кто загрузил это приложение, смогли прикоснуться к мечте через свой смартфон. Кроме этого, специально к мероприятию была создана уникальная маска в Instagram - "Промінь мрій 28.09".

И все это ради больших мечтаний маленьких пациентов украинских больниц! Надеемся, что все мечты, которые улетели в космос, обязательно сбудутся!

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