Бывшая любовница Макаревича впервые стала мамой в 51 год: фото сына

Популярная российская радиоведущая Ксения Стриж стала матерью в 51 год, усыновив 15-летнего Никиту.

Как известно, женщина счастлива в браке с супругом Андреем, который младше неё на 17 лет, пишет "Лайф".

"Позавчера я привезла Никитку из Челябинска. Ему 15 лет будет через два дня. Он у меня уже гостил в зимние каникулы. У него есть родители, просто они лишены родительских прав. Мне показалось, что я могу подарить человеку возможность хорошей и насыщенной жизни. Он хочет поступать в цирковое училище. У меня сейчас желание номер один, чтобы он поступил. И я верю, что он поступит", — заявила Ксения.

Отмечается, что Ксения Стриж была замужем три раза, кроме того, у неё был роман с лидером группы "Машина времени" Андреем Макаревичем.

"У меня был пик популярности, у Андрюши тоже. И даже неизвестно, у кого больше. По тем временам у нас была большая разница в возрасте — 13 лет", — рассказала Стриж. Она жила в загородном доме музыканта и ни в чём не нуждалась. Однако Макаревич так и не сделал Ксении предложения, хотя они встречались четыре года.

Стриж признаётся, что долго была не готова к детям.

"Я в этом смысле консерватор, я за семью. Я вообще не понимаю, что значит "родить для себя". Ребёнок же не рыбка какая-нибудь и не щенок. У меня низкий порог материнства, меня это желание не посещало", — говорит она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева призналась, что хочет стать мамой.