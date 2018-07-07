Анфиса Чехова выложила новую порцию эротических фото

Российская актриса и телеведущая Анфиса Чехова опубликовала порцию новых эротических снимков.

В своем Instagram она опубликовала снимки с отдыха на греческом острове Крит, где она позирует без лифчика.

"Я не вижу ничего ужасного в обнаженном женском теле! Даже если оно не идеально. Гениальные художники восхваляли красоту женского тела, поэты, писатели, скульпторы, фотографы", - прокомментировала снимки Чехова.

За несколько часов фотографии набрали более 50 тысяч лайков и десятки восторженных комментариев поклонников.

"Вы великолепны!" "Шикарное тело", "Прекрасная женщина", "Шикарная фигура", "Хорошенькая", "Богиня", - пишут пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анфиса Чехова поделилась секретами похудения.