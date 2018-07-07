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Анфиса Чехова выложила новую порцию эротических фото

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Российская актриса и телеведущая Анфиса Чехова опубликовала порцию новых эротических снимков.

В своем Instagram она опубликовала снимки с отдыха на греческом острове Крит, где она позирует без лифчика.

"Я не вижу ничего ужасного в обнаженном женском теле! Даже если оно не идеально. Гениальные художники восхваляли красоту женского тела, поэты, писатели, скульпторы, фотографы", - прокомментировала снимки Чехова.

Новости
"Без лифчика": Анфиса Чехова показала обнаженное фото

За несколько часов фотографии набрали более 50 тысяч лайков и десятки восторженных комментариев поклонников.

"Вы великолепны!" "Шикарное тело", "Прекрасная женщина", "Шикарная фигура", "Хорошенькая", "Богиня", - пишут пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анфиса Чехова поделилась секретами похудения.

Персона
Анфиса Чехова
Место
Греция
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