5 вредных привычек, которые незаметно портят волосы

1. Слишком частое касание волос руками.

Ваши волосы быстро пачкаются, выглядят тусклыми, сальными и неухоженными? Понаблюдайте за собой. Возможно, вы слишком часто трогаете прическу руками — убираете челку, заправляете прядки за уши, откидываете пряди за спину или то и дело закручиваете их в пучок? Все это может привести к тому, что волосы быстрее становятся грязными. А в сочетании с другими негативными факторами, например, излишней сухостью и нехваткой полезных витаминов и микроэлементов, пряди могут стать хрупкими, ломкими. Также это может привести к усилению выпадения волос.

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2. Использование уходовой косметики, которая не подходит для вашего типа волос.

Используя шампунь, бальзам или кондиционер, предназначенный для волос другого типа, вы можете нанести сильный вред своей шевелюре и коже головы. Причины, по которым косметика подбирается неправильно, могут быть разными. Например, обладатели очень жирных волос, стремясь избавиться от избытка кожного сала, выбирают интенсивно очищающий шампунь, который сильно обезжиривает кожу и волосы. В результате волосы, которым на самом деле не хватает влаги и питания, становятся еще более жирными. Организм таким способом пытается защитить их от пересушивания. В другой ситуации, если у вас очень сухая кожа головы, желательно купить шампунь от перхоти, у вас может появиться перхоть, даже если вы никогда не страдали от этой напасти. Резюме: подбирать средства для ежедневного ухода нужно очень тщательно. И если подлинную причину проблем с волосами установить самостоятельно сложно, лучше обратиться к специалисту — трихологу или дерматологу.

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3. Использование слишком большого количества шампуня и другой косметики для волос.

Как отмечают трихологи, люди зачастую наносят на волосы слишком большое количество уходовых средств и недостаточно хорошо промывают волосы. В результате агрессивные ингредиенты, входящие в состав косметических средств, могут вызвать сильное раздражение кожи головы. Волосы, лишенные естественной защитной жировой пленки, могут страдать от пересушенности и обезвоженности, нарушается целостность оболочки волоса. Он становится беззащитным перед любыми негативными воздействиями внешней среды. Если вам действительно необходимо мыть волосы каждый день, стоит отдать предпочтение максимально мягкому шампуню с нейтральным уровнем pH и сбалансированным составом. И обязательно пользуйтесь бальзамом или кондиционером для вашего типа волос.

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4. Частое и интенсивное расчесывание волос.

Использование расчесок с частыми и острыми зубчиками, расчесок и массажных щеток из пластмассы и металла. Они не только повреждают волосы, но и травмируют кожу головы. В микроцарапины рискует попасть инфекция, что может стать причиной различных воспалительных явлений. Например, появления гнойничков и прыщей. Именно поэтому важно использовать щетки и расчески с натуральной щетиной.

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5. Неправильная сушка.

Многие проблемы с волосами могут возникать из-за того, что мы неправильно используем полотенце после мытья или злоупотребляем феном. Если слишком сильно тереть мокрые пряди жестким полотенцем, можно повредить структуру волос. В свою очередь это сделает их хрупкими, ломкими, тусклыми, а также может привести к появлению большого количества секущихся кончиков. О том, как правильно вытирать волосы полотенцем, мы уже рассказывали здесь. Если же вы привыкли каждое утро сушить голову феном, стоит делать это на максимально низком, щадящем температурном режиме и использовать фен с весьма полезной функцией ионизации. Правильнее всего – купить фен, который точно подойдет твоим волосам.