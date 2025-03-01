5 звезд, которые скопировали культовые образы принцессы Дианы: от 'платья мести' до джемпера с овцами. Фото

Принцесса Уэльская Диана в свое время не хотела слепо следовать трендам. Это было бы для нее, творческой личности, слишком банально. Так что она, хоть и учитывала модные тенденции, однако рифмовала их с собственными фишками. Например, блузы дополняла галстуками-бабочками, строгие костюмы – носками или шляпкой в мелкий горох, а легкие романтические платья – удлиненными блейзерами свободного кроя. Так ее стиль стал непринужденным, неповторимым, а также образцовым как для аристократов, так и для знаменитостей или простых людей.

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Предлагаем узнать в материале OBOZ.UA, кто из звезд наиболее удачно воспроизвел культовые образы "королевы сердец". Все они имеют современные интерпретации, но сходство все равно просматривается.

1. Элизабет Дебики

Австралийская актриса Элизабет Дебики, которая в сериале "Корона" сыграла принцессу Диану, в 2023 году на официальную премьеру шестого сезона надела черное платье со структурированным лифом и обнаженными плечами, чем напомнила один из самых скандальных образов леди Ди. Речь идет о "платье мести" : в нем принцесса Уэльская в 1994 году появилась на благотворительном вечере (вскоре после того, как принц Чарльз в интервью признался в супружеской измене). Дебики стилизовала свой образ похоже, как и в "оригинальном варианте" – черными колготками и черными туфлями-лодочками. Хотя на ней не было украшений с жемчугом, как у Дианы, лук от этого не стал менее эффектным.

2. Гарри Стайлз

Стиль леди Ди вдохновляет не только звездных женщин, но и мужчин. Так, в 2019 году британский певец и актер Гарри Стайлз на одной из улиц Нью-Йорка прогуливался в синем вязаном жилете с овцами, белой рубашке, темно-синих полосатых брюках свободного кроя и в туфлях в пудровом оттенке. Это была его собственная интерпретация образа принцессы Дианы, в котором она в 1981 году посетила матч с поло.

3. Эмили Ратаковски

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски тоже иногда черпает вдохновение в аутфитах леди Ди. "Когда я хочу "вернуться" в 80-е, думаю об уличных образах принцессы Дианы и нарядах прет-а-порте (коллекции одежды, созданные для массового производства и потребления с применением машинного шитья (не ручная работа от известного кутюрье). – Ред.)", – сказала она в интервью Us Weekly. В 2023 году знаменитость прогуливалась в Нью-Йорке в oversize-свитшоте Reebok, белых кедах и в черных велосипедках, что напомнило расслабленный лук принцессы Уэльской в 1995 году. Разница заметна только в цветах и принтах, а сама идея точно заимствована.

А в 2019 году Эмили Ратаковски сфотографировали на одной из улиц Манхэттена в стильном ансамбле, похожем на тот, который был у леди Ди в 1994 году. Это сочетание белой водолазки с удлиненным пиджаком полуприталенного кроя, кожаной обувью в карамельном оттенке, кожаным поясом и большими темными очками.

4. Мариса Томей

В 2019 году американская актриса Мариса Томей на телепремии "Эмми" почтила память принцессы Дианы, скопировав ее образ с государственного ужина в Таиланде в 1988 году. Наверное, выбрала именно его, потому что в таких смелых красках сложно остаться незамеченной... Так, на Томей было платье на одно плечо с драпировкой, сшитое из тканей алого и розового цвета, а также изящные серьги с жемчугом.

5. Эмма Коррин

Английская актриса Эмма Коррин в сериале "Корона" сыграла младшую версию принцессы Дианы. На вечеринку по случаю завершения съемок шестого сезона она прибыла в образе со сдержанным верхом (черные полупрозрачные перчатки, молочный двубортный смокинг и классическая молочная рубашка с галстуком-бабочкой) и со смелым низом (полупрозрачная макси-юбка и ботинки на высоких каблуках). Что ее вдохновило на стильный ансамбль? Аутфит принцессы Уэльской во время поездки в Италию в 1985 году. Тогда она была одета в удлиненный смокинг молочного цвета с галстуком-бабочкой, миди-юбку, черные колготки и черные туфли kitten heel.

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