Звездный мастер маникюра назвала главные антитренды этого года: больше никаких цветов и 'толстого' френча

С приходом весны 2026 года тренды в маникюре меняются в сторону сдержанности и индивидуальности. Эксперты индустрии красоты заявляют об уходе от перегруженных дизайнов, которые доминировали в предыдущие сезоны.

Звездный мастер маникюра Квини Нгуен очертила в Who What Wear ключевые антитренды, которые постепенно исчезают из салонов, а также объяснила, какие решения придут им на смену.

По словам Квини Нгуен, в 2026 году теряют актуальность максимально яркие и сложные дизайны. Речь идет о чрезмерном блеске, "грязных" эффектах, крупных 3D-элементах и экстремальных формах ногтей, в том числе стилетах. Также среди антитрендов – так называемый "толстый" французский маникюр с широкими и плотными линиями.

Эксперт также обратила внимание на постепенный отказ от цветочных дизайнов, которые несколько сезонов подряд оставались популярными весной. Клиенты все чаще выбирают альтернативные варианты, отходя от традиционных "цветущих" гелевых решений.

Еще один тренд, который теряет позиции, – однотонные пастельные покрытия без дополнительных элементов. Хотя базовые оттенки остаются актуальными, в 2026 году акцент смещается на детали и индивидуальные дизайнерские решения.

На что заменить антитренды

Зато среди актуальных тенденций – максимально естественный вид ногтей. Популярность приобретают полупрозрачные молочные покрытия, так называемый эффект "ваши ногти, но лучше", а также желейные текстуры.

В моде – короткая длина и мягкие формы: овальная, круглая или "квадрат с закруглением".

Вместо массивного декора эксперты советуют обратить внимание на микродетали: тонкий микрофренч, деликатные камни, минималистичные узоры. Также в тренде остаются игривые принты – горошек, полоска и клетка, которые добавляют образу легкости без перегрузки.

Отдельным направлением становится переосмысление цветочных мотивов. Вместо ярких рисунков мастера предлагают более сдержанные варианты – например, "молочный" маникюр с деликатно инкапсулированными сухоцветами.

Эксперты объясняют такие изменения общим трендом на комфорт и естественность в бьюти-сфере.

