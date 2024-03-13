Зендея запустила новый тренд маникюра на Оскаре 2024: мы увидим эти ногти весной. Фото
Звезда "Дюны" Зендея в очередной раз доказала, что лучшим маникюром для престижных церемоний несомненно стали естественные ногти. Именно с таким мани звезда появилась на Оскаре 2024.
От коротких ногтей до натуральных лаков – последние тенденции отмечают правило "меньше равно больше", пишет Glamour. Зендея, в частности, умело продемонстрировала, как красиво можно сочетать нюдовые розовые ногти с блестящими платьями, шикарными прически и макияжем в стиле старого Голливуда.
Маникюр знаменитости, вероятно, был вдохновлен мерцающей тканью. Светло-розовый дизайн ногтей напоминает блеск для губ, которые были в моде в прошлом году.
Зендея выводит естественный мани на новый уровень. Вы можете совмещать розово-сияющий лак с любой формой, однако актриса показала, как удачно смотрится тренд на квадратных ногтях.
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