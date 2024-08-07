Зендея вернула в моду антитрендовую сумочку, которая была популярна в 90-х

Звезда "Дюны" и франшизы о "Человеке-пауке" Зендея вернула в моду антитрендовую сумочку Louis Vuitton. Звезда стилизовала модель 90-х годов с современным образом, дав ей новое дыхание.

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Актриса является амбасадором бренда, поэтому увидеть ее именно с этим аксессуаром – не новость. Однако раньше знаменитость выбирала более актуальные варианты из новых коллекций. OBOZ.UA покажет, какая сумочка благодаря Зендее может стать трендом осени 2024 года.

Модель, выбранная звездой, называется Diane. Как пишет Vogue, она не искала ретро-аксессуар, а стилизовала переиздание тренда 90-х.

Зендея не раз уже появлялась с ней на публике, что дало модным редакторам повод называть Diane любимой сумкой актрисы. Аксессуар через плечо прямоугольной формы идеально подходит для повседневных образов.

Модель выполнена в классических цветах бренда с логотипом и кожаным ремешком. Зендея сочетает сумку Louis Vuitton с яркими и пастельными элементами образа.

Ранее OBOZ.UA писал, что Зендея запустила новый тренд в маникюре на Оскаре 2024. От коротких ногтей до натуральных лаков – последние тенденции отмечают правило "меньше равно больше".

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