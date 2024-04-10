Шесть правил макияжа, которые соблюдают французские женщины

Французские женщины известны своим изящным стилем, элегантностью и безупречным внешним видом. Их макияж всегда выглядит свежо, естественно и никогда не бывает слишком ярким или вульгарным.

Когда речь заходит об индустрии моды и красоты, большинство людей невольно вспоминают Париж, поэтому не удивительно, что у француженок есть чему поучиться. Издание WhoWhatWear поделилось пятью советами, которых они определенно придерживаются.

Уход за кожей

Французские женщины знают, что секрет безупречного макияжа – это ухоженная кожа. Поэтому они регулярно делают массажи лица, тщательно очищают, увлажняют и защищают свою кожу от солнца.

Ни один макияж не сможет незаметно скрыть все недостатки. Поэтому прежде чем использовать множество лайфхаков, подберите правильный уход, который подойдет именно для вашего типа кожи.

Красная помада

Красные губы – это французская классика, которая никогда не выйдет из моды. Они всегда дополняют образ и заставляют людей задерживать на вас взгляд.

Однако если вы делаете акцент на губах, то макияж глаз должен быть минимальным.

Тушь для ресниц

Макияж французских женщин всегда смотрится очень натурально. Люди, которые не разбираются в косметике, могут даже подумать, что они совсем не красятся.

Секрет заключается в том, что француженки не используют слишком много средств и не наслаивают их.

Если использовать, например, качественную тушь, вам будет достаточно одного слоя, чтобы удлинить, подкрасить ресницы и сохранить их природную красоту.

Тональный крем

Если покрывать кожу плотным тональным кремом, она будет выглядеть тусклой и неестественной. Французские девушки предпочитают легкие полупрозрачные основы, которые не перекрывают сияние и свежесть, которой они достигли с помощью правильного ухода за лицом.

Многофункциональная помада

Французский макияж не требует много времени или усилий. Женщины обычно используют свою помаду почти для всего. Они наносят ее не только на губы, но и на щеки, как румяна, и даже на глаза.

Жидкие текстуры

Жидкие текстуры лучше увлажняют кожу и делают вас более свежими и сияющими. Француженки редко используют матовые продукты, потому что они, как правило, делают кожу более искусственной и хорошо выглядят только на фото.

Кроме того, жидкие текстуры вы можете легко наносить пальцами. Это и быстро, и эффективно.

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