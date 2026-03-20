Яркие и стильные: 5 цветов маникюра, которые перенесут вас в лето

Если зимой популярными были темные, насыщенные оттенки, то весна и лето традиционно ассоциируются с легкостью, светом и свежими цветами. Именно поэтому в 2026 году стилисты предлагают обратить внимание на нежные пастельные и яркие природные оттенки для маникюра.

Видео дня

Они прекрасно подчеркивают загорелую кожу. Эксперты опилюднили пять цветов маникюра, которые способны мгновенно создать летнее настроение.

Фисташковый зеленый

Фисташковый зеленый стал одним из самых неожиданных трендов сезона. Это нежный кремовый оттенок зеленого, который выглядит очень стильно.

Его часто сравнивают с популярным ранее "масляно-желтым" цветом, ведь оба цвета естественные и элегантные. Фисташковый тон светлее оливкового и спокойнее мятного.

Такой маникюр легко сочетается с летней одеждой и подходит как для ежедневного образа, так и для отдыха.

Молочно-белый

Белый маникюр в мягком, полупрозрачном исполнении снова возвращается в тренды. Это не яркий холодный белый, а более нежный, "воздушный" оттенок.

Он создает эффект чистоты, свежести и минимализма. Такой маникюр сдержанный, но очень элегантный.

Молочно-белый цвет также визуально удлиняет ногти и подходит практически к любому стилю – от делового до пляжного.

Ярко-красный маковый маковый

Красный маникюр никогда не выходит из моды, но в 2026 году он получил новое звучание. В центре внимания – теплый и насыщенный маковый оттенок красного.

Этот цвет кажется более ярким и солнечным, чем классический красный с холодным подтоном. Он добавляет образу энергии и привлекает внимание.

Нежный розовый "rose milk"

Розовый – один из самых популярных цветов маникюра весной. В новом сезоне популярность приобрел полупрозрачный оттенок rose milk.

Это очень легкий, почти прозрачный розовый тон с молочным эффектом. Он подчеркивает естественную красоту ногтей, а не перекрывает ее.

Небесно-голубой

Еще один тренд сезона – нежный небесно-голубой оттенок. Он напоминает чистое летнее небо и создает ощущение легкости. Этот цвет имеет немного приглушенный пудровый эффект. Небесно-голубой маникюр прекрасно подходит для лета, отпуска и морских путешествий.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.