Яркие губы в топе: профессиональный визажист Dior назвал главные тренды макияжа осенью 2023 года.

Осень – пора, символизирующая не только смену гардероба, но и смену косметички. Вместо легкого летнего тона и природного румянца в ход идут темные, смелые оттенки. Так что если мы уже заговорили о палитре осени, нельзя и не сказать об осенних тенденциях в макияже.

С этим поможет профессиональный визажист Dior Makeup Джейми Кумбс, рассказавший о трендах сезона изданию What to Wear.

Готические глаза

"В осеннем макияже 2023 года присутствует атмосфера готического панка", – говорит.Кумбс. – Подумайте о ярких глазах с черным или темно-коричневым смоки-айс в сочетании с мягким, матовым тоном лица и натуральными губами ".

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Акцентные губы

Если вы не хотите делать слишком яркие глаза, почему бы вместо этого не сделать акцентные губы? Как объяснил Кумбс: "Этот сезон будет посвящен ярким губам – глубокие оттенки карандашей для губ с контрастными, высокопигментированными темно-красными оттенками помады, чтобы создать интенсивную, "вамп-панк" версию тренда губ 90-х".

"Дикие", но четкие брови

Теперь это тренд, позволяющий оставлять брови настолько густыми, насколько вы того хотите. "Это непринужденный образ, созданный путем подведения бровей, – говорит Кумбс . – Я рекомендую заполнить пустые места карандашом для бровей и закрепить волоски тонированным или прозрачным гелем".

Ягодные щечки

Хейли Бибер делится в Instagram снимками с ягодными щеками и губами, и Кумбс говорит, что эта тенденция будет актуальна для осени: "Представьте контуры щек в холодных ягодных оттенках. Возьмите румяна и легонько проведите ими в форме "С" от виска до щеки".

Сияющая кожа

"Используйте легкие базовые продукты, чтобы создать эффект сияющего цвета лица", – говорит Кумбс. – Этот сияющий вид "без макияжа" можно достичь с помощью интенсивно увлажненной кожи и легкого тона ".

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