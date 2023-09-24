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Яркие губы в топе: профессиональный визажист Dior назвал главные тренды макияжа осенью 2023 года.

Карина Вишнякова
Lady Oboz
2 минуты
135
Яркие губы в топе: профессиональный визажист Dior назвал главные тренды макияжа осенью 2023 года.

Осень – пора, символизирующая не только смену гардероба, но и смену косметички. Вместо легкого летнего тона и природного румянца в ход идут темные, смелые оттенки. Так что если мы уже заговорили о палитре осени, нельзя и не сказать об осенних тенденциях в макияже.

С этим поможет профессиональный визажист Dior Makeup Джейми Кумбс, рассказавший о трендах сезона изданию What to Wear.

Готические глаза

"В осеннем макияже 2023 года присутствует атмосфера готического панка", – говорит.Кумбс. – Подумайте о ярких глазах с черным или темно-коричневым смоки-айс в сочетании с мягким, матовым тоном лица и натуральными губами ".

Яркие губы в топе: профессиональный визажист Dior назвал главные тренды макияжа осенью 2023 года.
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Акцентные губы

Если вы не хотите делать слишком яркие глаза, почему бы вместо этого не сделать акцентные губы? Как объяснил Кумбс: "Этот сезон будет посвящен ярким губам – глубокие оттенки карандашей для губ с контрастными, высокопигментированными темно-красными оттенками помады, чтобы создать интенсивную, "вамп-панк" версию тренда губ 90-х".

Яркие губы в топе: профессиональный визажист Dior назвал главные тренды макияжа осенью 2023 года.

"Дикие", но четкие брови

Теперь это тренд, позволяющий оставлять брови настолько густыми, насколько вы того хотите. "Это непринужденный образ, созданный путем подведения бровей, – говорит Кумбс . – Я рекомендую заполнить пустые места карандашом для бровей и закрепить волоски тонированным или прозрачным гелем".

Яркие губы в топе: профессиональный визажист Dior назвал главные тренды макияжа осенью 2023 года.

Ягодные щечки

Хейли Бибер делится в Instagram снимками с ягодными щеками и губами, и Кумбс говорит, что эта тенденция будет актуальна для осени: "Представьте контуры щек в холодных ягодных оттенках. Возьмите румяна и легонько проведите ими в форме "С" от виска до щеки".

Яркие губы в топе: профессиональный визажист Dior назвал главные тренды макияжа осенью 2023 года.

Сияющая кожа

"Используйте легкие базовые продукты, чтобы создать эффект сияющего цвета лица", – говорит Кумбс. – Этот сияющий вид "без макияжа" можно достичь с помощью интенсивно увлажненной кожи и легкого тона ".

Яркие губы в топе: профессиональный визажист Dior назвал главные тренды макияжа осенью 2023 года.

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