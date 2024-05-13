Дешевит образ. Эксперты назвали 5 вещей, которые не стоит покупать в этом сезоне

Можно с уверенностью сказать, что при создании образа, никто не хочет намеренно выглядеть "дешево". Независимо от того, сколько вы тратите на одежду, скорее всего ваша цель – это выглядеть стильно и собранно.

Эксперты модного издания Who What Wear поделились своими рекомендациями. В частности, специалисты назвали вещи, которых следует избегать, ведь они "удешевят" ваш образ.

Нет: Лаковая обувь

Да: Балетки с сеткой

"Возможно, это потому, что они настолько пластиковые, или потому, что многие продавцы масс-маркета пытались подражать дизайнерским моделям, но, честно говоря, я никогда не буду поклонницей лаковой обуви, – говорит заместитель главного редактора Максин Эггенбергер. – Для меня нет ничего дорогого в том, чтобы увидеть раны от обуви. Зато я предпочитаю сетчатые балетки, которые будут популярны в этом сезоне".

Нет: Рваные джинсы

Да: Целые джинсы

"Раньше я часто носила рваные джинсы, но в прошлом году, приобретя пару без царапин, я осознала, что они выглядят гораздо шикарнее", – рассказывает исполняющая обязанности редактора сайта Флори Александер.

Нет: Разноцветные сумки

Да: Двухцветные сумки

"В прошлом году мы видели, что многие разноцветные или омбре сумки были в центре внимания, – говорит редактор журнала Реми Фаррелл. – Гораздо шикарнее тенденция двухцветных сумок. Это выглядит высококлассно за любую цену".

Нет: Юбка-карандаш

Да: Плиссированная юбка

"Юбка-карандаш может подчеркивать нежелательные места, что всегда выглядит немного дешево, – говорит Эггенбергер. – А я думаю, что плиссированные миди, которые, кажется, снова вернулись в этом сезоне, выглядят гораздо изысканнее".

Нет: Бабочки на одежде

Да: Цветочные мотивы

"Я понимаю, что это тренд, пришедший с 90-х и 2000-х годов, но для меня топы с бабочками и другие вещи с ними всегда будут выглядеть несколько дешевыми, – говорит главный редактор Ханна Алмасси. – Независимо от того, насколько дорогостоящим это изделие может быть, оно просто возвращает слишком много подростковых воспоминаний. Зато я предпочитаю букетный тренд, который сохранился в течение последних нескольких сезонов".

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