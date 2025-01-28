Вы не поверите своим глазам: звездные двойники, которых почти невозможно отличить. Фото

Компания Spin Genie провела исследование, чтобы выяснить, какие знаменитости настолько похожи друг на друга, что их практически невозможно отличить. Звездных двойников эксперты определили, воспользовавшись формулой золотого сечения.

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Речь идет о математическом уравнении, которое придумали древние греки. Согласно формуле золотого сечения, чем ближе пропорции лица или тела к числу 1,618 (Фи), тем красивее является человек, передает Daily Mail.

Среди знаменитых мужчин очень легко спутать актеров Дэвида Швиммера и Дилана Макдермотта. Они заняли первое место в списке. Пирс Морган однажды признался, что спутал актеров на вечеринке по случаю вручения премии "Оскар". В 2020 году он думал, что разговаривает со звездой "Друзей", а позже выяснил, что это был Макдермотт. Такое открытие Морган назвал унизительным.

Второе место в рейтинге заняли Генри Кавилл и Мэтт Бомер. У звезды "Ведьмака" коэффициент по золотому сечению составил 2,03, в то время как у его двойника – 2,01.

В тройку лидеров также вошли Мик Джаггер и Гарри Стайлс. Певцы довольно похожи, несмотря на их разницу в возрасте в 51 год.

Также эксперты нашли женщин-знаменитостей, которых многие путают. Лидерами оказались актрисы Эмма Маккей и Марго Робби. Разница по золотому сечению у них составила всего 0,01.

"Мне много лет говорят, что я похожа на девушку из "Полового воспитания", которую зовут Эмма Маккей", – признавалась Робби.

Второе место заняли певица Холзи и актриса Милли Бобби Браун. Разница в коэффициенте у них также составила 0,01.

"Они наиболее близки к золотому сечению – 1,96 и 1,97 соответственно", – сообщили эксперты.

Третье место заняли звезды Голливуда Кэсси и Зендея с разницей в 0,02 по золотому сечению.

По тому же принципу легко также спутать австралийскую актрису Айлу Фишер и ее американскую коллегу Эми Адамс.

И, наконец, список звезд замкнули американская актриса Ана Гастейер и героиня сериала "Это все Агата" Кэтрин Хан.

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