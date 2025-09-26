Устаревшие осенние тренды: что не стоит носить в этом сезоне

Осень приносит свежие модные веяния, оставляя позади некоторые тренды, которые доминировали в предыдущих сезонах. Мода постоянно эволюционирует, и то, что еще вчера было на пике популярности, сегодня может выглядеть устаревшим.

От пальто-шарфов до тренчей цвета хаки – определенные вещи потеряли свою актуальность, уступив место более современным альтернативам. Эксперты Who What Wear разбирались, какие элементы гардероба стоит отложить, чтобы освежить свой стиль.

Взамен стилисты предложили практичные идеи, как заменить устаревшие тренды новыми, соответствующими духу сезона. Окунитесь в осеннюю моду с новыми акцентами, которые придадут вашему образу элегантности и свежести.

Устаревшее: пальто-шарф

Пальто-шарфы, заполонившие подиумы и гардеробы после своего появления, стали синонимом моды середины 2020-х, подобно культовому шарфу Acne 2014 года. Вирусная популярность сделала их слишком привязанными к определенной эпохе, что уменьшает их актуальность сегодня. Чрезмерная декоративность таких пальто может выглядеть перегруженной в современном контексте.

Что носить взамен: пальто без воротника

Для осени 2025 года выбирайте лаконичные пальто без воротника, которые излучают сдержанную роскошь. Эти модели, с их чистыми линиями и минималистичным дизайном, создают элегантный и универсальный образ. Такое пальто идеально дополнит как повседневный, так и вечерний стиль, добавляя утонченности без лишних деталей.

Устаревшее: балетки

Атласные балетки, вернувшиеся на модную арену благодаря Miu Miu осенью 2022 года, теряют свою привлекательность из-за непрактичности в осеннюю погоду. Их нежный материал плохо выдерживает дожди и грязь, что делает их менее функциональными для сезона. Этот тренд постепенно отходит, уступая место более устойчивым вариантам.

Что носить взамен: обувь на плоской подошве

Замените балетки на кожаную обувь на плоской подошве, такую как мокасины, лоферы или тапочки. Эти модели сочетают комфорт и долговечность, идеально вписываясь в переменчивую осеннюю погоду. Например, лоферы в боксерском стиле добавляют шика, сохраняя практичность и изящный вид, что только улучшается со временем.

Устаревшее: кожаные бомберы

Кожаные бомберы, несмотря на свою универсальность, доминировали в осенних гардеробах слишком долго, что делает их предсказуемыми. Стиль "авиатор" остается классикой, но в 2025 году модный фокус смещается к более свежим силуэтам. Их громоздкость может контрастировать со стремлением к изяществу в этом сезоне.

Что носить взамен: куртки с воронкообразным вырезом

Куртки с воронкообразным вырезом – это современная альтернатива, добавляющая новизны и элегантности. Их структурированный силуэт выглядит стильно с джинсами или платьями, создавая баланс между практичностью и модным видом. Такая куртка станет универсальным элементом для осенних образов.

Устаревшее: плиссированные юбки

Плиссированные юбки, которые ассоциируются с образом "нарядной школьницы", потеряли свою актуальность после пика популярности в 2024 году. Коллекции осень/зима 2025 от Simone Rocha и SS Daley показывают, что мода движется к более изящным и сдержанным силуэтам. Их чрезмерная декоративность выглядит устаревшей.

Что носить вместо этого: юбки-карандаши

Юбки-карандаши – это элегантная замена, подчеркивающая утонченность и современность. Их зауженный крой, выполненный из хлопковых или смешанных тканей, обеспечивает комфорт и текучесть, позволяя создавать образы от повседневных до деловых. Этот стиль идеально подходит для тех, кто стремится выглядеть сдержанно, но стильно.

Устаревшее: тренчи цвета хаки

Тренчи цвета хаки, несмотря на свою классическую природу, ассоциируются с модой 2010-х из-за их повсеместности в тот период. Этот оттенок выглядит предсказуемым и теряет свою свежесть в современном гардеробе. Осень 2025 года призывает к более смелым и выразительным решениям.

Что носить взамен: пальто с леопардовым принтом

Леопардовый принт в стиле 90-х возвращается как ключевой тренд, добавляя винтажного шарма. Пальто из альпаки, шерсти или шелка с леопардовым узором выглядит роскошно и современно. Чем крупнее и смелее принт, тем эффектнее будет ваш образ, что идеально соответствует духу осени 2025.

