Украинский бренд и ни капли макияжа: Памела Андерсон покорила красную дорожку образом в стиле 'офисной сирены'. Фото

Американская актриса Памела Андерсон собрала на себе кучу восхищенных взглядов во время презентации новой коллекции Pandora Talisman в Нью-Йорке, США. 58-летняя звезда вышла на красную дорожку в стильном луке "офисной сирены" от украинского бренда.

Видео дня

Придерживалась знаменитость и своего личного "модного правила". Она предстала перед публикой без капли декоративной косметики на лице.

Для появления на вечеринке по случаю запуска коллекции украшений Памела Андерсон создала сдержанный лук, где соединила двухцветную рубашку и прямую юбку от отечественного бренда BEVZA. Образ актриса дополнила черным поясом, который подчеркнул талию, массивными цепочками и нежными серьгами. Как указано на сайте компании, стоимость рубашки составляет 26 250 гривен.

Звезда распустила белокурые волосы и немного подкрутила кончики вверх. Памела Андерсон не наносила макияж, поэтому в очередной раз продемонстрировала фанатам свою естественную красоту.

Что такое стиль "офисной сирены"

Эстетика office siren, или же officecore, пленила просторы соцсетей, а затем модные подиумы, в конце 2023 года и до сих пор не теряет актуальности. Стиль навеян модой 90-х и нулевых, в частности, главной героиней фильма "Дьявол носит Prada" Сереной. Эстетика "офисной сирены" с одной стороны отражает тенденцию к переосмыслению роли женщины, а с другой – возможность для молодых девушек романтизировать свой образ жизни вне работы.

Для этого стиля присущи сдержанные цвета. Из принтов допускается классическая полоска или леопард. Силуэт должен быть максимально простым, но в то же время подчеркивать фигуру. Нередко главными элементами образов в стиле "офисной сирены" становятся юбки-карандаши различной длины, рубашки с открытыми декольте и приталенные жакеты. Один из обязательных аксессуаров для соблюдения такой эстетики – очки.

Если говорить о макияже, то стилю "офисной сирены" присущи сдержанные цвета. Коричневые или бордовые оттенки декоративной косметики станут отличным выбором.

Однако эстетика office siren вызывает восторг далеко не у всех любителей моды. Некоторые эксперты отмечают, что этот стиль является слишком сексуализированным. Откровенные образы никаким образом не добавляют женщинам авторитетности на рабочем месте, наоборот, могут повлечь проблемы.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 57-летняя Памела Андерсон в образе греческой богини и без макияжа поразила сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!