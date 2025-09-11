Символические броши и изысканные костюмы: как выглядели первые леди и джентльмены на Саммите Елены Зеленской

Супруга президента Украины Владимира Зеленского – Елена Зеленская – организовала пятый Саммит первых леди и джентльменов в Киеве. Официальное мероприятие было посвящено теме "Образование, которое моделирует мир". К событию присоединились первые леди и джентльмены из семи стран, которые лично приехали в украинскую столицу.

Видео дня

Все участники саммита нарядились в деловые, но в то же время изысканные образы, а некоторые дополнили луки символическими брошами. OBOZ.UA побывал на мероприятии и покажет, как выглядели первые леди и джентльмены.

Эльке Бюденбендер

Супруга президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера появилась на официальном мероприятии в сдержанном черно-белом аутфите. Она отдала предпочтение темному костюму, который скомбинировала со светлой рубашкой. Эльке Бюденбендер не перегружала образы аксессуарами.

Бо Тенгберг

Муж премьер-министра Дании Метте Фредериксен также стал одним из участников Саммита Елены Зеленской. Первый джентльмен одел темно-коричневый костюм и белую рубашку. Интересного акцента образу он добавил с помощью бордового галстука в синюю точечку. Из аксессуаров Бо Тенгберг выбрал часы.

Сирье Карис

Первая леди Эстонии Сирье Карис посетила официальное мероприятие в элегантном образе, где соединила черные брюки и кофточку с асимметрией: задняя часть значительно длиннее передней. Лук супруга эстонского президента Алар Карис довершила символическим элементом – небольшой брошью сине-желтого цвета.

Диана Науседене

Присоединилась к саммиту и избранница президента Литвы. Диана Науседене одела изысканный костюм в мелкую клетку, что состоит из юбки-карандаша и жакета с четырьмя объемными пуговицами.

Сюзанна Иннес-Стубб

Супруга президента Финляндии Александра Стубба нарядилась в эффектный черный костюм с жилеткой в темно-красную полоску. Первая леди добавила особого символизма своему аутфиту благодаря броши KVITKA от украинского ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry. Украшение создано по мотивам творчества художника Георгия Нарбута.

Дорис Шмидауэр

Первая леди Австрии одела оригинальный темно-синий костюм. Пиджак жены австрийского президента Александра ван дер Беллена имеет небольшую асимметрию, ведь застегивается по диагонали.

Об образе Елены Зеленской на саммите читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Елена Зеленская поразила роскошным образом в вышитом пиджаке от украинского бренда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!