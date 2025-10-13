Пять трендов обуви из 1960-х вернулись в моду этой осенью

Новый модный сезон ознаменовался возвращением давно забытых трендов, которые обожали звезды старой эпохи Голливуда. В частности, ретро-сапоги потеснили лаконичную осеннюю обувь, которая не сдавала позиции не один год.

Анималистические принты заменил латекс, а "трубы" до бедра стали популярнее классического дизайна. О возвращении старых тенденций рассказали редакторы модного глянца Vogue.

Сапоги на очень низком ходу

До сих пор казалось, что без каблуков или платформ в обуви никуда. Но в этом сезоне тренды изменили направление: сапоги на очень низком ходу снова стали желанными среди модниц по всему миру. Их можно увидеть и на подиумах, и в гардеробах тех, кто выбирает комфорт.

Ботфорты

Этой осенью главный тренд обуви – это не только комфорт, но и смелость. На смену классическим силуэтам приходят ботфорты. Высокие кожаные или замшевые пары могут стать спасением для модниц, которые стремятся держать ноги в тепле и одновременно с этим сделать свой силуэт стройнее.

Квадратный мыс

Еще одна популярная тенденция нового сезона – квадратный мыс. Он добавляет образу немного ретро-шарма, напоминая о моде 60-х. А широкое голенище обеспечивает свободу движения, благодаря чему такие сапоги не выглядят слишком "гламурно".

Казаки

Не менее популярными стали и модели в вестерн-стиле с декоративными швами, плотной кожей в приглушенных оттенках карамели, песочного или черного. Их носят даже поверх джинсов или с платьями-рубашками.

Сапоги до бедра

Широкая обувь до бедра – это не только о сексуальности, а и об уверенности в себе. Высокие сапоги стали символом смелости, особенно – в латексе. В сочетании с тренчем или пальто средней длины они выглядят очень эффектно.

