Елена Зеленская показала, как правильно носить самые трендовые джинсы из 90-х

Первая леди Украины Елена Зеленская впервые за долгое время сменила формальные костюмы и юбки на повседневную одежду. Супруга президента Украины вышла в свет в джинсах и кроссовках, как делает часто, когда общается с детьми.

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Во время визита в детский дом в Черновицкой области она показала, как стильно носить обычные джинсы, чтобы выглядеть одновременно непринужденно и презентабельно. Как пишут редакторы модного журнала Harpers Bazaar, деним прямого кроя – это настоящий хит 2025 года, который вернулся к нам из 90-х.

Елена Зеленская, за аутфиты которой отвечают профессионалы своего дела, продемонстрировала тонкое чувство стиля. На ней были темно-серые джинсы, которые подчеркивали фигуру, но струились вниз, создавая правильные пропорции.

Чтобы принять участие в активностях с детьми, первая леди обула спортивную обувь – черные кеды с желтоватой подошвой, которые добавляли цвета сдержанному образу.

Примечательно, что наверх общественная деятельница надела интересную блузку белого цвета, которая не сковывала движения, но сохраняла элемент утонченности даже в повседневном образе. Ее изюминкой стали черные оторочки на рукавах и воротничке, а также широкий карман на груди.

Как отмечают редакторы глянца Harpers Bazaar, прямые джинсы лучше всего комбинировать именно с оригинальной рубашкой, которая добавляет романтичности и женственности образу.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская дополнила деловой образ символической брошью, которой уже нет в продаже.

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