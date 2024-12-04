С чем носить джинсы в 2025 году: модные эксперты назвали любимые сочетания парижанок

Один из маст-хевов в гардеробе парижанок – это джинсы. Парижские красавицы известны своим легким подходом к стилю, поэтому универсальный деним, особенно классические фасоны, такие как прямые штанины и расслабленные силуэты, часто являются приоритетом.

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Француженки, как правило, носят свои любимые джинсы с другими простыми в стилистике вещами, чтобы соответствовать лаконичной эстетике. В связи с этим, есть ключевые базовые вещи, которые парижане носят с джинсами, чтобы выглядеть шикарно уже сейчас, пишет Who What Wear. Эти комбинации, несомненно, станут трендами в 2025 году, потому что они выглядят актуально и непринужденно. Однако гораздо большее количество вещей можно будет сочетать с джинсами, учитывая, что деним можно комбинировать практически с чем угодно.

Оттенки коричневого

Коричневый – один из ключевых цветовых трендов сезона и этот оттенок будет оставаться популярным в 2025 году. Коричневый свитер в сочетании с джинсами – это актуально и просто. Добавление клетчатого пиджака сверху – стильный выбор.

Элегантный жакет

Элегантные жакеты мгновенно делают любой ансамбль более изысканным, так что не удивительно, что парижанки тянутся к этой вещи, чтобы носить ее с джинсами и другими базовыми вещами.

Джинсовая рубашка

Тотал деним – это всегда беспроигрышный вариант, которого можно добиться без труда. Соедините джинсовую рубашку и любимую пару джинсов, чтобы получить стильный повседневный лук.

Кожаная куртка

Кожаные куртки разных цветов и силуэтов популярны среди парижанок. На заметку: кожаная куртка в сочетании с простой белой футболкой – простое совершенство.

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