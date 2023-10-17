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Пять стильных укладок, которые может сделать каждая женщина за несколько минут

Карина Вишнякова
Lady Oboz
2 минуты
228
Пять стильных укладок, которые может сделать каждая женщина за несколько минут

Когда распущенные волосы уже надоели, а так хочется разнообразить свой повседневный образ, по закону подлости не хватает времени придумывать что-то новое. И так иногда хочется, чтобы укладка делалась сама собой, как в сказке о Золушке.

Именно для таких случаев OBOZ.UA собрал пять стильных укладок, на создание которых вы потратите всего несколько минут. Эти прически сохранят не только время, но и ваши нервы.

Высокий пучок

Пять стильных укладок, которые может сделать каждая женщина за несколько минут

Сначала на волосы следует нанести мусс для стайлинга, желательно легкой текстуры. Затем сделайте пробор по середине головы и зачешите волосы назад расческой. Соберите волосы сверху макушки, сверните их в форму жгута, зафиксируйте шпильками. Для того, чтобы прическа не распалась, можете использовать лак для волос.

Видео дня

Высокий хвост с челкой

Пять стильных укладок, которые может сделать каждая женщина за несколько минут

Зачешите волосы до макушки и зафиксируйте хвост резинкой для волос. Для того чтобы создать эффект гладкости, воспользуйтесь лаком, а затем пройдитесь расческой от лба до макушки, чтобы убрать все несовершенства. Осторожно отделите от хвостика прядь и оберните вокруг резинки, спрятав ее. Закрепите прядь булавками. По всей длине волос используйте средство для термозащиты. Выровняйте хвост выпрямителем, а челку зафиксируйте лаком. Если же у вас нет челки, то можете сымитировать ее с помощью пробора набок.

Объемная укладка

Пять стильных укладок, которые может сделать каждая женщина за несколько минут

Уложите волосы в лицо с помощью брашинга. Для дополнительного объема и эффекта небрежности можно немного пройтись сквозь пряди руками.

Гладкая укладка

Пять стильных укладок, которые может сделать каждая женщина за несколько минут

Выровняйте волосы с помощью стайлера, предварительно воспользовавшись термозащитой. Далее сделайте асимметричный пробор и зафиксируйте укладку лаком. Если хотите получить эффект "мокрых" волосы, то используйте спрей для блеска.

Низкий пучок

Пять стильных укладок, которые может сделать каждая женщина за несколько минут

На корни волос, в частности у лица, нанесите пудру, которая придаст объем. Если у вас тонкие волоссы, то можно сделать небольшой "начес". Осторожно зачешите волосы назад, чтобы не потерять объем. Соберите пряди в низкий хвостик и сверните его в форме жгута. Зафиксируйте прическу шпильками и воспользуйтесь лаком.

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