Пять стильных укладок, которые может сделать каждая женщина за несколько минут

Когда распущенные волосы уже надоели, а так хочется разнообразить свой повседневный образ, по закону подлости не хватает времени придумывать что-то новое. И так иногда хочется, чтобы укладка делалась сама собой, как в сказке о Золушке.

Именно для таких случаев OBOZ.UA собрал пять стильных укладок, на создание которых вы потратите всего несколько минут. Эти прически сохранят не только время, но и ваши нервы.

Высокий пучок

Сначала на волосы следует нанести мусс для стайлинга, желательно легкой текстуры. Затем сделайте пробор по середине головы и зачешите волосы назад расческой. Соберите волосы сверху макушки, сверните их в форму жгута, зафиксируйте шпильками. Для того, чтобы прическа не распалась, можете использовать лак для волос.

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Высокий хвост с челкой

Зачешите волосы до макушки и зафиксируйте хвост резинкой для волос. Для того чтобы создать эффект гладкости, воспользуйтесь лаком, а затем пройдитесь расческой от лба до макушки, чтобы убрать все несовершенства. Осторожно отделите от хвостика прядь и оберните вокруг резинки, спрятав ее. Закрепите прядь булавками. По всей длине волос используйте средство для термозащиты. Выровняйте хвост выпрямителем, а челку зафиксируйте лаком. Если же у вас нет челки, то можете сымитировать ее с помощью пробора набок.

Объемная укладка

Уложите волосы в лицо с помощью брашинга. Для дополнительного объема и эффекта небрежности можно немного пройтись сквозь пряди руками.

Гладкая укладка

Выровняйте волосы с помощью стайлера, предварительно воспользовавшись термозащитой. Далее сделайте асимметричный пробор и зафиксируйте укладку лаком. Если хотите получить эффект "мокрых" волосы, то используйте спрей для блеска.

Низкий пучок

На корни волос, в частности у лица, нанесите пудру, которая придаст объем. Если у вас тонкие волоссы, то можно сделать небольшой "начес". Осторожно зачешите волосы назад, чтобы не потерять объем. Соберите пряди в низкий хвостик и сверните его в форме жгута. Зафиксируйте прическу шпильками и воспользуйтесь лаком.

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