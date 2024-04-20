Облегающие платье и туфли Барби. Королева Летиция ошеломила образом в цветах, которые считают самым модным комбо

51-летняя королева Испании Летиция ошеломила образом в ярких цветах, считающихся самым модным комбо сезона. Во время официального визита в Нидерланды со своим мужем королем Филиппом VI правительница надела яркое платье, пальто и туфли в стиле Барби.

Закрытый наряд оттенял ее темные волосы и загорелую кожу. OBOZ.UA решил показать лук Летиции, который можно долго рассматривать.

Королева для выхода в свет выбрала, хоть и яркий, но сдержанный образ. Красное платье облегало ее фигуру, но не показало ничего лишнего, ведь было закрытым и достигало колен испанки.

Наверх она накинула нежно-розовое пальто, висящее на плечах Летиции. Верхняя одежда удачно комбинировалась с обувью и аксессуарами королевы чуть более яркого оттенка.

Клатч цвета фуксии и открытые туфли придали акцентности образу правительницы. Кстати, сочетание красного и розового уже не первый сезон держится в трендах.

Секрет эффектного комбо – в яркости оттенков. На фоне массовой приверженности базовым цветам такое сочетание всегда выглядит выигрышно и выделяет из толпы.

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