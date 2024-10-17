Попрощайтесь с черными ботильонами: какая обувь стала хитом этой осенью и с чем ее носить

Как только за окном начинают появляться желтые листья, а температура воздуха стремительно падает, ведущие позиции среди обуви у ценителей моды традиционно занимают ботильоны. Классические черные сапоги такого фасона стали для многих фаворитами, но этой осенью попробуйте обратить внимание на более интересные варианты в коричневом цвете.

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Независимо от того, выберите ли вы глубокий шоколадный или более светлые оттенки обуви, они гармонично сочетаются с трендовыми образами дождливого времени. Редакторы модного издания Who What Wear создали подборку аутфитов, которые будут выглядеть непревзойденно с сапогами, ставшими хитом этой осенью.

Массивные ботильоны + Дубленка + Кожаные штаны

Вовсе не обязательно, чтобы ваши ботильноны были единственным коричневым элементом образа. Попытайтесь поэкспериментировать с оттенками, объединив уютную короткую дубленку кремовой окраски с темно-шоколадными кожаными брюками и массивными сапогами.

Черный лук + Ботильоны

Сочетание насыщенного черного и более светлого коричневого оттенков будет иметь непревзойденный вид этой осенью. Попытайтесь создать однотонный лук из трендового пальто, лонгслива и джинсов, акцентным элементом которого станут лакированные ботильоны. В таком аутфите можно смело экспериментировать с текстурой обуви.

Тотал деним + Ботильоны

Сочетание денима с замшевыми ботильонами глубокого коричневого цвета станет незаменимым элементом осеннего гардероба. Это один из немногих образов, который создаст вам изысканный вид без лишних усилий. Для дополнительной элегантности попробуйте выбрать сапоги на каблуке.

Юбка миди + Объемная куртка + Ботильоны

Основным преимуществом коричневых ботильонов является их универсальность. Они прекрасно комбинируются как со стрит-стайл аутфитом, так и с более элегантным вариантом. Попытайтесь соединить в своем луке трендовую юбку миди, объемную уютную куртку и коричневые ботильоны.

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