Для тех, кто ценит комфорт: 5 моделей трендовой обуви на осень-2024

Осенью 2024 года в тренде обувь в глубоких и насыщенных оттенках: багряная, изумрудная, темно-синяя и горчичная. Она выглядит благородно и легко сочетается с сезонными образами. Что касается классических красок: обувь в холодном белом оттенке лучше заменить на молочную, небесно-голубую или карамельную, а черную – на более приятную для глаз коричневую (также подойдет с анималистическим принтом: коровьим, леопардовым, зебровым или жирафовым). С цветами разобрались. А на какие модели следует обратить внимание?

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Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку трендовой обуви на осень-2024. Одни из них отлично дополнят casual-аутфиты, а другие – элегантные.

1. Mary Jane

Это – туфли с круглыми носками, стойкими каблуками и тонкими ремешками у лодыжек. Их можно стилизовать платьем с гольфами/колготками, джинсами с джемпером и укороченными носками или юбкой, однотонной рубашкой, вязаным жилетом и колготками. Mary Jane – отличная альтернатива туфлям-лодочкам со шпильками: в них вы можете бегать по делам целый день, а ноги не устанут.

2. Лоферы

Здесь речь идет о традиционных пенни-лоферах, а также о моделях на платформе с массивной подошвой (они могут быть декорированы металлическими цепочками, искусственным жемчугом, пряжками, люверсами и т.п.). Такая обувь – находка для любой модницы. С ней можно создать бесчисленное количество образов: от сдержанного элегантного или винтажного до дерзкого гранжа. К примеру, для офисного лука скомбинируйте любимую пару с брюками прямого кроя, классической рубашкой и структурированным блейзером, а для повседневного срифмуйте укороченные джинсы с oversize-свитером и длинным пальто.

3. Высокие сапоги

Выбирайте утепленные изделия из качественного кожзама, натуральной кожи, стрейч-велюра или из замши. Еще – на плоской подошве или на стойком каблуке. Декор допустим в очень умеренных количествах. Лучше всего высокие сапоги сочетаются с платьями и юбками. Также их можно носить с твидовыми брюками, палаццо, джинсами свободного кроя и с однотонными карго.

4. Казаки

Характерные признаки такой обуви – острый носок, скошенные каблуки и голенища до середины икроножных. Казаки (другое название – cowboy boots) бывают без принтов и декора, с вышивкой, узорами или с кистями. Осенью 2024 года в тренде модели из замши. Однако вы не прогадаете, если выберете более практичный для дождливого сезона вариант – кожаные. С чем носить казаки? Это должны быть полуприталенные вещи или свободного кроя. Попробуйте играть на контрастах или же создавайте монохромные ансамбли.

5. Ботинки с квадратным носком

Любой подолог или ортопед скажет, что он в восторге от этого тренда. Дело в том, что квадратный носок более полезен для пальцев ног, ежели острый или округленный: ничего не жмет, не деформирует стопу и не натирает. Итак, смело носите эти ботинки: так, как это делают модные инфлюенсеры Белла Хадид, Барбара Палвин, Зендея и Хейли Бибер. Стилизируйте их в зависимости от настроения. Например, длинным пальто, брюками прямого кроя и блузой или же бомбером, костюмными брюками и лонгсливом.

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