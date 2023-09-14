Полная безвкусица: 5 хуже всего одетых знаменитостей всех времен. Фото

Если человек не умеет рифмовать вещи, то даже дорогая одежда будет выглядеть на нем нелепо и странно. Вот почему важно следить за трендами и быть в курсе того, что советуют надевать стилисты. Есть звезды, которые пренебрегают модой и решают довериться собственному креативу. В результате их образы вызывают больше вопросов, чем восторг.

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Кого из знаменитостей точно нельзя считать образцом для fashion-подражания? Узнайте в материале OBOZREVATEL.

1. Пэрис Хилтон

Американская фотомодель, актриса и певица Пэрис Хилтон еще в начале карьеры славилась своим излишне гламурным стилем. Носила вещи в розовом цвете, с мехом и с большим количеством блесток. И да, крошечная собачка в сумочке у нее тоже была. Звезда обожала надевать велюровые спортивные костюмы, джинсы с низкой посадкой, украшенные цепями, и костюмы из денима. Сейчас у Пэрис не сильно изменился стиль одежды.

Сама же знаменитость считает, что ее худшим образом был тот, который продемонстрировала на Sundance в 2001 году. Тогда на ней было платье Patricia Field из тюли, белый бомбер и красная шапочка. "Это была худшая одежда, которую я когда-либо носила в своей жизни", – сказала она Yahoo.

2. Ким Кардашьян

Американская телевизионная звезда и модель Ким Кардашьян часто шокирует публику своими странными луками. Так, в 2006 году она надела силуэтное трикотажное платье, блузу и широкий пояс. Завершила свой образ высокими ботфортами. В 2014 Ким на мероприятии Spice Market появилась в латексном платье, которое слишком очерчивало изгибы тела и выглядело довольно вульгарно.

Едва ли не каждый выход знаменитости становится поводом для дискуссий в сети. Или же это часть ее пиара, или звезда действительно еще не научилась грамотно создавать образы.

3. Джулия Фокс

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс известна своим достаточно эклектичным подходом к стилю (механическое сочетание в одном образе органически несовместимых элементов, что заимствуются из противоположных концепций). Она носит латексную одежду, платья с глубокими разрезами, высокие ботфорты и длинные перчатки. Так, на церемонии вручения Independent Spirit Awards в 2022 году она надела маленькое черное платье с вырезом, обнажившим половину ее бюстгальтера и бедра.

4. Джонни Депп

Американский актер, продюсер и режиссер Джонни Депп по стилю одежды напоминает застрявшего в прошлом человека. Хоть он и талантливый актер, но отнюдь не икона моды. Джонни в помещении носит шарфы и солнцезащитные очки, а также огромное количество драгоценностей. Его эстетика настолько печально известна, что это побудило The Onion написать статью под названием "Теперь Джонни Депп полностью состоит из шарфов и браслетов". Например, в 2015 году на премьере фильма "Черная месса" Депп надел плохо подобранный костюм вместе с замшевыми криперами и множеством аксессуаров.

5. Адам Сэндлер

Американский комик и актер Адам Сэндлер крайне редко носит классические костюмы, хотя их у него много. "Я хотел бы лучше одеваться. У меня есть одежда... Моя жена приобрела мне кучу вещей. Просто они немного маловаты. Я просто в таком плохом настроении, когда в них тесно", – признался Адам в эфире Jimmy Kimmel Live.

Комик предпочитает мешковатую одежду, потому что в ней максимально удобно. И это очень контрастирует с роскошными нарядами его коллег. Например, на премьере "Загадочное убийство 2" Дженнифер Энистон надела блестящее дизайнерское платье и шикарные туфли на шпильке, а Сэндлер появился в худи Knicks и кроссовках. Не всем по душе стиль киноактера. А вот издание Vogue в 2021 году назвал его "неофициальным послом пандемического стиля", восхваляя стремление к комфорту.

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