Подводка глаза-бабочки: как создать образ словно из салона красоты

Макияж постоянно развивается, модернизируется и становится все более уникальным инструментом. Он не только помогает подчеркнуть красоту, но позволяет выражать свою индивидуальность и стиль.

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Классические стрелки и чудесные цвета – это отлично, но иногда нужно дать волю креативности. Byrdie поделился техникой макияжа глаз, который не оставит ни одного человека безразличным.

В сети приобретают популярность глаза-бабочки. Они выглядит именно так, как вы себе представили и предполагают создание линий, напоминающих крылья насекомого.

Не бойтесь экспериментировать с формами и оттенками и создавать необычные узоры. Однако если вы еще не видели эту технику, то предлагаем ознакомиться с одним из наиболее распространенных методов нанесения подводки.

Удлините складку верхнего века

Перед тем как рисовать линии подводкой, подумайте над тем, какого размера вы хотите, чтобы были ваши "крылья". Если вы хотите создать более эффектный макияж, то можете сделать верхнюю линию достаточно длинной и довести ее почти до бровей, как показано на фото.

Создайте форму

Соедините уголок глаза и верхнюю стрелку с помощью прямой линии.

Нижнее "крыло"

Если форма верхнего крыла вас полностью устраивает, то пора рисовать нижнее. Для начала проведите тонкую линию от уголка глаза по направлению мочки уха. Затем нарисуйте слегка изогнутую линию, начиная от центра нижней линии ресниц так, чтобы сформировать форму нижнего крыла.

Тени

Чтобы макияж выглядел более объемным, вы можете добавить на крылья тени или сделать некоторые линии более толстыми с помощью теней или подводки. Используйте свою фантазию.

Цвет

Чтобы ваши "крылья бабочки" были более интересными, заполните их цветными тенями. Желательно использовать кремовые или жидкие пигментированные продукты, чтобы их было лучше видно. Но вы можете экспериментировать с цветами и текстурами.

Линии ресниц

Чтобы добавить макияжу драматичности, вы можете подчеркнуть нижнюю и верхнюю линию ресниц черным карандашом.

Тушь

Завершите свой креативный макияж нанесением туши. Она окончательно сделает его более утонченным и совершенным.

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